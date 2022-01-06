السنعوسي: نجحنا في تنويع عروض التأمين بغية تحقيق نمو وربحية مستدامين في الأسواق

الجوائز تتماشى مع خطتنا وقوتنا الإقليمية تمهد الطريق لتعزيز التميز وتحقيق رؤيتنا

نسعى بشكل حثيث لتكون المجموعة قوة تأمينية إقليمية من خلال برنامج التوسع الخاص بها



أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، عن فوزها بالعديد من الجوائز الدولية العالمية التي تعكس تركيزها على بناء علاقات عالية الجودة طويلة الأمد وقائمة على أساس الاحترام المتبادل.



وحصلت مجموعة الخليج للتأمين على ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز الاستثمار والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021 من قبل وورلد فاينانس، وهي: شركة التأمين الأكثر موثوقية، أفضل شركة تأمين من حيث جودة خدمة العملاء، التميز والتفاني في المسؤولية الاجتماعية للشركات في الكويت.



إلى جانب ذلك، تفخر مجموعة الخليج للتأمين أيضا بالإعلان عن فوزها بجائزة «أفضل مجموعة التأمين الأكثر استدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021» من قبل مجلة الاقتصاد العالمية وورلد بزنس اوت لوك، وجائزة «أفضل شركة علاقات المستثمرين (التأمين)، الكويت» من جلوبال إيكونوميكس المملكة المتحدة.



وتعد هذه الجوائز بالتأكيد شهادة على القيادة الديناميكية لمجموعة الخليج للتأمين والتوجه الاستراتيجي والقدرة على تلبية متطلبات الأعمال المتزايدة إلى جانب مواكبة التطورات الاستراتيجية الواعدة على الرغم من حالة الوباء.

وتسعى مجموعة الخليج للتأمين بشكل حثيث لتكون قوة تأمينية إقليمية من خلال برنامج التوسع الإقليمي الخاص بها، وعروض المنتجات المتنوعة مع التركيز المتزايد على ابتكار المنتجات، وخوض رحلة التحول الرقمي مع نهج يركز على العملاء، وتقديم الأداء التشغيلي والمالي الأمثل، وقد جرى تقدير جهودها كما يجب.



كما أن لمجموعة الخليج للتأمين جهودا كبيرة في خدمة المجتمع. ومن خلال حماية حاملي وثائق التأمين من المخاطر الكبيرة، فإن الشركة تسهل الحفاظ على المرونة وترسيخ الاستقرار والثروات مع المساعدة في الوقت نفسه على بناء مجتمعات قوية وأكثر ازدهارا.



وذكر خالد السنعوسي، المدير التنفيذي في مجموعة الخليج للتأمين: إنه لمن دواعي سرورنا أن نفوز بهذه الجوائز المهمة، وعلى اعتبار أننا من أكبر مجموعات التأمين وأكثرها تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد نجحت مجموعة الخليج للتأمين في تنويع عروض التأمين بغية تحقيق نمو وربحية مستدامين في الأسواق التي نعمل فيها، إن هذه الجوائز تتماشى مع خطتنا وقوتنا الإقليمية تمهد الطريق بالتأكيد لتعزيز التميز في أعمالنا وفي تحقيق رؤيتنا.



وأضاف: نجحت «الخليج للتأمين» على صعيد علاقات المستثمرين في ترسيخ ثقافة داخلية تعتمد على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في المجموعة، ونحن نتبع برنامج تواصل فعالا ومنظما يمنح مستثمرينا الكرام وأصحاب المصلحة الآخرين والأسواق المالية، محليا وإقليميا ودوليا، أنسب الأدوات لنقل للمعلومات.



وتجدر الإشارة إلى أننا أيضا أول شركة تأمين ومن بين الشركات الكبرى في الكويت التي دخلت في شراكة مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، وهي منظمة غير ربحية تروج لأفضل ممارسات العلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط.