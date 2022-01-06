في إطار المسؤولية الاجتماعية وحرصا من البنك التجاري الكويتي على تحقيق المناعة المجتمعية وكذلك السلامة لجميع موظفيه، نظم البنك ـ بالتعاون مع وزارة الصحة ـ حملة تطعيم الجرعة المنشطة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا شملت جميع موظفي البنك.



هذا، وقد تواجد فريق التطعيم التابع لوزارة الصحة في المبنى الرئيسي للبنك لتطعيم الموظفين الذين قاموا بالتسجيل عبر منصة وزارة الصحة، وذلك في ظل مساعي البنك لتشجيع موظفيه وتحفيزهم على أخذ الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا حفاظا على صحتهم.



وفي هذا السياق، صرحت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع قائلة «إن البنك يحرص دائما على اطلاق مثل هذه المبادرات الرامية إلى تطعيم الموظفين باللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا».



وتابعت مبينة أنه مع سرعة انتشار المتحورات الجديدة من الفيروس ودعما لجهود وزارة الصحة في مكافحة سرعة انتشار الفيروس، رأى البنك ضرورة تنظيم هذه الحملة التي تؤكد دور البنك في مجال المسؤولية المجتمعية تجاه موظفيه فضلا عن حرصه على توفير بيئة عمل صحية داخل فروعه ومقاره لاحتواء تفشي وانتقال فيروس كورونا للموظفين والعملاء على حد سواء.



واختتمت الورع حديثها متوجهة بالشكر والتقدير لفريق التطعيم التابع لوزارة الصحة ولجميع المسؤولين في الوزارة ولكافة الأطقم الطبية على دعمهم لهذه الحملة الناجحة التي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل موظفي البنك واستمرت بانسيابية تامة على مدار يوم كامل.