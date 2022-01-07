شريف حمدي



استقبلت بورصة الكويت عام 2022 بهدوء نسبي مع جنوح للارتفاع الجماعي للمؤشرات بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من العام الجديد الذي اقتصرت تعاملاته على 4 جلسات لتعطل السوق في اليوم الأول من العام.



وبدا جليا، ان السيولة المتدفقة للسوق شهدت ارتفاعا تدريجيا على مدار الجلسات، حيث استهل السوق أولى جلساته بسيولة أقل من 22 مليون دينار، ثم ارتفعت في اليوم التالي إلى 41 مليون دينار، وواصلت الارتفاع في اليوم الثالث إلى 51.6 مليون دينار، وفي جلسة امس الختامية للاسبوع بلغت السيولة 71.4 مليون دينار.



وكان سهم الاستثمارات سببا في ارتفاع السيولة في جلسة أمس بأكثر من 22 مليون دينار تشكل 31% من إجمالي السيولة، وحقق السهم ارتفاعا بنسبة 5.4%، ويرجع السبب في الإقبال على السهم ما افصحت عنه شركة الاستثمارات على موقع البورصة عن بيع شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات نحو 52.6 مليون سهم من أسهم «استثمارات»، على أساس متوسط سعر بلغ 217 فلسا للسهم، وأن الصفقة تمت في الجلسة قبل الأخيرة من العام الماضي.



وبنهاية التعاملات الأسبوعية بلغت المحصلة الأسبوعية للسيولة 186 مليون دينار بمتوسط يومي 46.5 مليون دينار مقارنة مع 189 مليون دينار بمتوسط يومي 37.8 مليون دينار في الأسبوع الأخير من 2021، علما بأن جلسات الأسبوع الحالي اقتصرت على 4 جلسات كما هو مذكور اعلاه.



وحققت القيمة السوقية للبورصة الكويتية مكاسب بنهاية تعاملات الاسبوع الأول بلغت 318 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة السوقية 41.71 مليار دينار ارتفاعا من 41.39 مليار دينار نهاية الأسبوع الأخير من العام الماضي.



ومن المتوقع ان تستكمل البورصة الكويتية نشاطها الايجابي خلال الفترة المقبلة على وقع المقومات الايجابية التي تتحصن بها في الوقت الراهن، وأبرزها ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي لمستوى 80 دولارا للبرميل، فضلا عن الأرباح الكبيرة المحققة للشركات المدرجة بنهاية الربع الثالث من 2021، وسط توقعات بأن يستمر منحنى الارتفاع لهذه الارباح بإفصاحات الربع الأخير من العام الماضي.



وأنهت البورصة تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8% بإضافة 64 نقطة ليصل المؤشر إلى 7703 نقاط، وذلك من 7639 نقطة نهاية الأسبوع الأخير من العام الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 0.5% بإضافة 31 نقطة لمكاسبه السابقة ليصل المؤشر إلى 5917 نقطة ارتفاعا من 5886 نقطة.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.7% بمكاسب بلغت 54 نقطة ليصل إلى 7097 نقطة ارتفاعا من 7043 نقطة.



استكمل الأجانب تعاملاتهم الشرائية على أسهم البنوك الكويتية في بداية العام استمرارا لما أنهوا به العام الماضي، حيث رفع الأجانب نسب ملكياتهم في 5 بنوك هي: بنك الكويت الوطني، الخليج، وبنك الكويت الدولي «KIB»، وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبوبيان.

فيما خفضوا ملكياتهم في 3 بنوك هي: البنك الأهلي المتحد، وبرقان، ووربة، واستقرت نسب الملكيات في بنكي التجاري، والأهلي.



ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الاجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 5 يناير الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك الكويتية 2.57 مليار دينار.