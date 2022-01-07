ينظم البنك التجاري مهرجان السحب الكبير لجائزة حساب النجمة على 1.5 مليون دينار، في حدث ينتظره العديد من عملاء البنك التجاري الكويتي، وذلك اليوم الجمعة الموافق 7 يناير الساعة 7 مساء في مجمع مروج، وخلال هذا الحدث المهم، سيتم الإعلان عن الفائز سعيد الحظ بالجائزة الكبرى المقدمة من البنك التجاري الكويتي.



وفي هذا السياق، قال عبدالعزيز الزعابي - المدير العام بالوكالة - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: يسر البنك التجاري دعوة الجميع لحضور مهرجان السحب والأنشطة والمسابقات المصاحبة لهذا المهرجان، والذي سيقام بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، وكشف أن السحب سيبث على الهواء مباشرة عبر إذاعة FM360، حيث يتضمن برنامج السحب العديد من المفاجآت والأنشطة الترفيهية والمسابقات المخصصة للحضور والمشاركين بالإضافة إلى وصلة طربية.



وتابع أنه وخلال هذه المناسبة، سيتم الإعلان عن الفائز سعيد الحظ بالجائزة النقدية الكبرى لهذا الحساب، بقيمة 1.5 مليون دينار والتي تعد أكبر جائزة يقدمها حساب مصرفي على مستوى العالم.