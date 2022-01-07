شهد قطاع الطيران العالمي عاما صعبا جديدا خلال عام 2021، رغم بدء عمليات التطعيم ضد فيروس «كورونا»، ولكن القيود المطبقة على الرحلات الجوية واصلت التضييق على القطاع، حيث تسببت سلالة «دلتا» ومن بعدها «أوميكرون» في دفع العديد من الحكومات حول العالم إلى تعليق السفر منها وإليها أو فرض قيود صارمة على الوافدين، ما أدى إلى تشديد الضغط على القطاع الذي يعاني منذ مارس 2020.



وتسببت تلك الاضطرابات في تغييرات جوهرية في القائمة السنوية لأكثر شركات الطيران أمانا على مستوى العالم لعام 2022، وذلك وفقا لبيانات موقع «إيرلاين ريتنجز» لسلامة شركات الطيران، حيث حلت 3 شركات خليجية ضمن قائمة الخطوط الجوية الأكثر أمانا بالعالم، وهي «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» بالمركز الثاني، ثم «الخطوط القطرية» ثالثا.



فيما حلت «إير نيوزيلاند» في المرتبة الأولى بالقائمة التي تراقب 385 شركة طيران من جميع أنحاء العالم، وتقيس عوامل مثل سجلات حوادث الطيران والحوادث الخطيرة وعمر الطائرات وكذلك فيروس «كورونا».