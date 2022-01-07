كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن احتلال الكويت للمركز الخامس خليجيا وعربيا بنصيب المواطن من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، حيث بلغ نحو 44.6 ألف دولار، لتأتي بذلك الكويت خلف كل من: قطر التي احتلت الصدارة بنصيب المواطن من إجمالي الدخل والبالغ 100 ألف دولار، ثم جاء المواطن الإماراتي في المركز الثاني بنصيب بلغ 74.2 ألف دولار، ثم البحريني بـ 53.1 ألف دولار، ثم السعودي بـ 48.9 ألف دولار.



وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2021، أن الناتج المحلي الإجمالي العربي سجل معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام الماضي ليتجاوز 2.8 تريليون دولار، مع توقعات بأن يواصل نموه الايجابي خلال 2022 بمعدل 4.5% ليبلغ 3 تريليونات دولار، وذلك بعد انكماشه 4.5% خلال 2020.



وأرجعت المؤسسة تحسن أداء الاقتصاد في الدول العربية خلال عام 2021، الى الانحسار النسبي لتداعيات ازمة كورونا، إضافة الى الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي ما زالت عائداته تمثل حصة مهمة في الناتج والصادرات والايرادات الحكومية لعدد كبير من دول المنطقة، بالإضافة إلى التحسن الذي شهده أداء الاقتصاد العالمي ونموه بمعدل 5.9% خلال 2021.



وفي هذا السياق، قال المدير العام للمؤسسة عبدالله أحمد الصبيح، في افتتاحية النشرة، إن غالبية مؤشرات أداء الاقتصاد العربي خلال 2021 شهدت تحسنا لافتا مقارنة بعام 2020، حيث تحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 13% ليبلغ 6375 دولارا في المتوسط، وإلى نحو 15.44 ألف دولار بمعيار تعادل القوة الشرائية.



وتوقع الصبيح استمرار التحسن في نصيب الفرد من الناتج بالدول العربية ليصل إلى 6612 دولارا في المتوسط خلال عام 2022، وذلك رغم ارتفاع عدد السكان من 443 مليون نسمة الى 452 مليون نسمة خلال نفس الفترة.