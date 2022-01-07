تراجعت عملة بيتكوين المشفرة إلى ما دون 43 ألف دولار خلال تعاملات أمس، لتختبر أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ميله نحو سياسة أكثر تشددا وتوقعات برفع أسعار الفائدة على نحو أقرب، مما حد من إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر.



وخلال تعاملات أمس، سجلت أكبر عملة مشفرة في العالم في أحدث التعاملات 42.7 ألف دولار، بانخفاض 1.7%، بعدما خسرت 5.2% يوم الأربعاء الماضي، وإذا نزلت إلى ما دون 42 ألفا، المستوى المتدني الذي سجلته الشهر الماضي، فسيكون ذلك أقل مستوى لها منذ سبتمبر الماضي، وكانت بيتكوين قد سجلت ذروة قياسية عند 69 ألف دولار في نوفمبر 2021.



وخسرت إيثر، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم والتي تدعم شبكة إيثيريوم، 5.2% ولامست أدنى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي، قبل أن تعود للارتفاع قليلا إلى 3460 دولارا.