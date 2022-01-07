تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بفتح فرع لإحدى الجمعيات التعاونية في جزيرة فيلكا، قال في مقدمته ما يلي: لما كانت جزيرة فيلكا مزارا سياحيا مهما، ولما بها من شاليهات وأملاك خاصة ومرافق عامة، ما جعلها وجهة للسياحة المحلية للمواطنين والمقيمين، حيث تتوافد أعداد كبيرة من الزائرين لقضاء أوقات طويلة أحيانا ما يستلزم توفير المواد الغذائية والاستهلاكية لمرتادي جزيرة فيلكا، حتى يتمكن مرتادوها من قضاء أوقات طويلة بها، من دون الاضطرار إلى العودة للتزود بالمواد الغذائية للمواطنين والمقيمين، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: فتح فرع لإحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بجزيرة فيلكا لتوفير السلع والمواد الغذائية.. وغيرها لمرتاديها.