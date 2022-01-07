طلب تزويده بكشف أسماء الراسبين ومن اجتازوا الاختبارات التحريرية ومعدلاتهم ومن اجتاز الاختبار الشفوي



وجه النائب يوسف الغريب سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس، قال في مقدمته:



أولا: كثرت الملاحظات والتي رصدت بعضها من جانب وسائل إعلامية ووظيفية على شكل وطبيعة عمل لجان اختبارات الوظائف الإشرافية التي شكلتها وزارة الكهرباء في الفترات الأخيرة لإجراء اختبارات التحريري والشفوي، لاسيما ما قيل عن أن بعض من أعضاء هذه اللجان كان من خارج الوزارة بجانب تعنت بعض أعضاء اللجان مع المتقدمين المرشحين لدرجة رسوب كل المتقدمين في احد الاختبارات التحريرية.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ متى تم الإعلان عن شغل الوظائف الإشرافية الأخيرة في وزارة الكهرباء والماء، وما آلية تقديم المرشحين، وهل راعت الوزارة إشكالية ضيق الوقت بين إعلان الترشح وتحديد الاختبارات؟



2 ـ يرجى تزويدي بكشف يوضح أسماء أعضاء جميع اللجان مع السيرة الذاتية لكل عضو، وهل تم الاستعانة بأعضاء في هذه اللجان من خارج الوزارة؟ مع تزويدي بالأسباب التي أدت لذلك، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وكذلك آلية اختبار كل الأعضاء وكيفية ترشيحهم.



3 ـ هل بالفعل رسب كل المتقدمين لإحدى الوظائف الإشرافية في الاختبار التحريري، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك، وهل اعادت الاختبار أم دعت لإعلان جديد لمرشحين جدد؟ كما يرجى تزويدي بكل نتائج المرشحين في كل الاختبارات للسنتين الماضيتين.



4 ـ يرجى تزويدي بكشف يوضح أسماء الراسبين أو الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية ومعدلاتهم وكذلك كشف يوضح من اجتاز الاختبار الشفوي.



وقال في مقدمة الجزء الثاني من السؤال: تتمتع إدارة العقود والمناقصات في قطاع الشؤون المالية بوزارة الكهرباء والماء بأهمية كبرى نظرا لطبيعة عملها كونها تنوط بمراجعة كل العقود الخاصة بالوزارة ومتابعة أعمالها وصرف المستحقات المالية وكذلك عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية وصياغة ومراجعة العقود التي تدخل الوزارة طرفا فيها مع الغير بجانب متابعة تقارير الجهات الرقابية والرد عليها وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة بشأن تطوير العمل.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ يرجى تزويدي بأعداد كل موظفي الإدارة وطبيعة عملهم ومؤهلاتهم العلمية، وهل يوجد موظفون وافدون يعملون فيها، وهل يتبعون شركات خاصة أم معينون بالوزارة؟ مع تزويدي بتواريخ تعيينهم وعدد سنوات عملهم وطبيعة أعمالهم.



2 ـ هل هناك من الموظفين داخل الإدارة معينون على عقود بقطاعات خارج قطاع الشؤون المالية ويعملون في إدارة العقود والمناقصات بقطاع الشؤون المالية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ما مدى قانونية ذلك؟ لاسيما أنه في هذه الحالة سيحاسب موظفو الشركات موظفي شركات أخرى.



3 ـ يرجى تزويدي بإحصائية توضح الإجراءات المتخذة حيال موظفي الإدارة في السنوات الخمسة الماضية من حيث التحقيقات المالية والإدارية ونتائجها، وما العقوبات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه النتائج؟ مع تزويدي بنسخ من هذه التحقيقات وأسماء المحققين.



4 ـ هل هناك عقود متعثرة لم تطرح وفق الأطر القانونية، وهل انتهت عقود ولم تجدد حتى الآن، الأمر الذي أثر على تقديم الخدمة للمواطن والمستهلك؟ يرجى تزويدي بإحصائية عن هذه العقود وسياسة الوزارة تجاه تجديدها أو طرحها ومدى تأثير التأخر في طرحها على تقديم الخدمة للمستهلك.



5 ـ رصدت تقارير رقابية بعض العقود صدرت بحقها إنذارات بالسحب ولم يتم سحبها يرجى تزويدي بنسخ من هذه العقود مع سبب عدم السحب وذكر الغرامات التي تمت عليها.



وفي مقدمة الجزء الثالث قال: لقد خرجت تسريبات في الفترة الأخيرة عن وجود اختراق نظام الحاسب الآلي لدى قطاع خدمة العملاء بالوزارة.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي: هل حدث بالفعل اختراق لنظام الحاسب الآلي لدى قطاع خدمة العملاء؟ إذا كانت الإجابة بنعم هل أجرت الوزارة تحقيقا في هذا الأمر؟ مع تزويدي بكل التوصيات والنتائج وإجراءات الوزارة لتأمين النظام حتى لا يتم اختراقه من جديد؟