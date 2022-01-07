استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس سفيرتنا لدى كندا ريم الخالد، واستقبل الغانم سفيرنا لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي.



كما استقبل الغانم سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بيلندا لويس، وحضر اللقاء النائب د.عبيد المطيري.



واستقبل الغانم رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والملفات المتعلقة بالشأن العربي، وسبل توحيد المواقف إزاءها في مختلف المحافل البرلمانية الدولية، حضر اللقاء عضوا البرلمان العربي النائبان د.محمد الحويلة وناصر الدوسري.



وفي هذا الإطار، ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ما حققته الكويت من إنجازات رائدة في مسيرة التطور الديموقراطي والتنمية الشاملة ودورها المحوري في محيطها العربي والإقليمي والدولي بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ودعم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في دعم الديبلوماسية البرلمانية العربية التي من شأنها توحيد الصف العربي والحفاظ على مقدرات الأمة العربية ومواقفه المشهود له في المحافل العربية والإقليمية والدولية خاصة جهوده في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني، والتي تبرهن على الدور الكبير والبناء الذي تقوم به الكويت إزاء القضايا العربية والإقليمية وبالدور المهم في مواجهة تحديات الأمة العربية.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لرئيس البرلمان العربي عادل العسومي وذلك على هامش زيارته للكويت، حيث جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والملفات المتعلقة بالشأن العربي، وسبل توحيد المواقف إزاءها في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.



وأشاد رئيس البرلمان العربي بتجربة الكويت الديـمـوقراطية الرائـدة في ظل وجود مجـلـس الأمـة الكـويـتي الذي يقوم بدور مهم وحيوي في المحافل العربية والدولية، مؤكدا أن الكويت دائما تقدم نموذجا ملهما في مسيرة الديموقراطية وتعزيز المشاركة السياسية. حضر اللقاء عضوا البرلمان العربي النائبان د.محمد الحويلة وناصر الدوسري.