رشيد الفعم



شدد النائب سعد الخنفور على ضرورة التخفيف من معاناة العديد من المواطنين خصوصا اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة ممن تأثروا بموجة الغلاء التي تعيشها البلاد حاليا وما ترتب عليها من تأثير على معيشتهم.

وقال الخنفور في تصريح لـ «الأنباء» ان من ضمن المشاكل التي يواجهها المواطنون قضية تأمين السكن المناسب للأسرة وتحديدا لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، مشيرا الى ان الجهات الحكومية مطالبة بالالتفات الى هذه الفئة المتضررة.

وأضاف: لقد تقدمت باقتراح بشأن تحمل الدولة تكلفة حفر القسائم في الأراضي الصخرية في موقع مدينة المطلاع، وهي مسألة إن لم تكن حلا فهي عامل مساعد للتخفيف عن المواطنين في التكاليف خصوصا أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في تنفيذ منازلهم نظرا لطبيعة الأرض في الموقع.

وزاد الخنفور ان المواطنين أصحاب القسائم في منطقة المطلاع يواجهون مشاكل عديدة في بناء منازلهم يأتي على رأسها وقوع قسائمهم على أراض صخرية، الأمر الذي يزيد من كلفة الحفر والأعباء المالية عليهم، ونظرا لما يعانونه من صعوبة الحفر والتكلفة المادية العالية عليهم بسبب صلابة الأرض ونوعيتها قدمت هذا الاقتراح لتتحمل الدولة تكلفة حفر القسائم في الأراضي الصخرية بالموقع المذكور، وذلك من خلال عدم خصم القيمة الرمزية للقسيمة أو ما يعادل قيمة الحفر.

وطالب الخنفور المجلس والحكومة بضرورة الموافقة على اقتراحه، مؤكدا انه سيجري اتصالاته مع اللجان المختصة والتنسيق معها لتمرير الاقتراح.