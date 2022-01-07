وجه النائب د.حمود مبرك سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة نص على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: بيان تفصيلي بجميع الموظفين غير الكويتيين في ديوان الخدمة المدنية حسب تاريخ تعيينهم وطريقة تعيينهم سواء كانت بنظام التعاقد أو الاستعانة أو الإعارة أو غير ذلك، ومسمياتهم الوظيفية، مع بيان تخصصهم العلمي ومؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة والراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم أو أي مستحقات ومزايا أخرى.

وهل يوجد في نظام تسجيل الباحثين عن عمل بديوان الخدمة المدنية «مواطنون كويتيون» من نفس مؤهلات الوافدين الذين يعملون في الديوان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فلماذا لم يعين كويتيون بدلا منهم وتكويت هذه الوظائف؟