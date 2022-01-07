يدافع ليستر سيتي عن لقبه كبطل لكأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث عندما يلتقي واتفورد غدا السبت.



ويحتل «الثعالب» المركز العاشر بـ «البريمييرليغ»، فيما يأتي ضيفه «الدبابير» في المركز السابع عشر بفارق نقطتين فقط عن مقاعد الهبوط، وكان ليستر فاز على واتفورد 4-2 ضمن ذهاب الدوري الممتاز.



ويستقبل تشلسي وصيف البطل في النسخة الماضية منافسه تشسترفيلد الناشط في الدرجة الخامسة، في حين يحل مان سيتي ضيفا ثقيلا على سويندون تاون من الدرجة الرابعة اليوم.



وأعلن «السيتي» دخول مدربه بيب غوارديولا في العزل بعد ثبوت إصابته بعدوى فيروس كورونا.



وأوضح النادي أن إجمالي عدد اللاعبين والإداريين الذين دخلوا في عزل بسبب كورونا بلغ 21 شخصا.



وأضاف النادي أن نتائج اختبار مساعد المدرب خوانما ليو والعديد من أعضاء «فقاعة الفريق الأول» جاءت إيجابية أمس، إلى جانب نتيجة اختبار غوارديولا.



وذكر النادي أن هناك 7 لاعبين بين الأشخاص الموجودين في العزل إلى جانب 14 عضوا من الجهاز المعاون لكن النادي لم يعلن بالضبط من هم هؤلاء الأفراد.



ومن المنتظر أن يتولى القيادة الفنية لمان سيتي نيابة عن غوارديولا مساعده ردولفو بوريل خلال مباراة اليوم أمام سويندون.



وفي أبرز مباريات الغد، يلعب ميلوول مع كريستال بالاس، ونيوكاسل مع كامبردج، وهال سيتي مع إيفرتون.