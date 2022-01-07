طالب إنتر حامل اللقب ومتصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب تأجيل مباراته أمام مضيفه بولونيا بسبب عدم حضور الأخير بناء على تعليمات من السلطات الصحية المحلية بعد حالات جماعية لإصابات بفيروس كورونا ضمن منافسات المرحلة الـ 20 أمس، بمزيد من «الوضوح» في القوانين المتعلقة بإدارة الوباء.



وقال المدير الإداري لإنتر لقناة «دازون» للبث التدفقي جوسيبي ماروتا «نشهد موقفا مرتبكا. السلطات الصحية المحلية تقرر بشكل مستقل، ونرى أن (نادي) فيرونا سيذهب إلى سبيتسيا مع 11 لاعبا إيجابيا والفرق الأخرى محجوبة بعدد أقل من الحالات الإيجابية».



ورغم الإعلان عن خوض جميع مباريات المرحلة 20، تغيب بولونيا عن الحضور لمواجهة الـ «نيراتزوري»، ما يشرع احتمالية إعلان خسارة الفريق المضيف أو إعادة جدولة المباراة في وقت لاحق.



غير أن القوانين الصارمة التي أعادت السلطات الصحية الإيطالية اعتمادها وتحديدا الحزم المعلنة لتورينو وأودينيزي وساليرنيتانا، وهي الأندية المستهدفة أيضا بالحجر الصحي وإجراءات المراقبة المعززة، أدت إلى إلغاء مبارياتها أمام أتالانتا وفينيتسيا وفيورنتينا تباعا.



وأضاف ماروتا «يجب أن نلتقي بشكل مطلق بين النظام الرياضي ووزارة الصحة، وبالتالي الحكومة، لتحديد مرة وإلى الأبد بروتوكول مستقل بشأن قرارات السلطات الصحية المحلية».



واعتمدت الرابطة الدوري المحلي حتى صباح الخميس بروتوكولا جديدا لإلزام الفرق باللعب من اللحظة التي يكون لديها فيها اثني عشر لاعبا متاحا وحارس مرمى، بما في ذلك عند الضرورة عن طريق استدعاء لاعبي فرق الشباب.



وافتتحت المرحلة الـ 20 أمس، حيث تغلب كالياري على مستضيفه سامبدوريا بهدفين سجلهما أليساندرو ديولا (55) وليوناردو بافوليتي (71) مقابل هدف سجله مانولو غابياديني (18)، ليرفع الفائز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ 18 المهدد بالهبوط، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 20 نقطة في المركز الـ 15.