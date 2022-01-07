تنطلق مساء غد السبت مباريات المرحلة الـ 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم بإقامة 4 مباريات مهمة لأطرافها، حيث يلتقي ليفانتي مع ريال مايوركا، وريال سوسييداد مع سلتا فيغو، وغرناطة مع برشلونة، وريال مدريد مع فالنسيا. ويسعى «الملكي»، المتصدر برصيد 46 نقطة، للحفاظ على الفارق أمام إشبيلية بعدما انخفض رسميا إلى 5 نقاط مع مباراة أقل للفريق الأندلسي، ولم يخسر فريق أنشيلوتي على أرضه هذا الموسم فسجل 6 انتصارات و3 تعادلات في حين سجل فالنسيا 3 انتصارات ومثلها تعادلات ومثلها هزائم خارج «الميستايا». ويبدو أن برشلونة، صاحب المركز الخامس برصيد 31 نقطة، سيكون مطالبا بتفادي التعثر أمام غرناطة، صاحب المركز الـ 13 بـ 23 نقطة.