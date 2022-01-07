أعرب لاعب برشلونة، داني ألفيس، عن سعادته بالانتصار بنتيجة (2-1) على ديبورتيفو ليناريس في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.



وسجل ثنائية «البارسا» عثمان ديمبلي وفيران جوتغلا في الدقيقتين 63 و69، بينما سجل هوغو دياز هدف ليناريس الوحيد في الدقيقة 19.



وقال ألفيس خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «مدربنا تشافي وضع خطة لمزيد من اللعب والإنتاج، ولعبت ما بين الجناح والوسط، لسد الفراغات، ومع وجود لاعبين مميزين تصبح الأمور أسهل».



وأضاف: «إنه يوم خاص جدا بالنسبة لي، عشت لحظات رائعة وساحرة، وبذلنا جهدا كبيرا، ويجب أن نتعلم المنافسة والقتال حتى اللحظة الأخيرة». من جهته، أبدى المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سعادته بالانتصار بنتيجة (3-1) على ألكويانو ضمن نفس الدور. وقال أنشيلوتي لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «لعبنا المباراة بالطريقة التي كان علينا القيام بها، حيث قاتلنا وقاتلنا وبذلنا أفضل ما لدينا».



وفي مباريات أخرى، فاز ريال مايوركا على إيبار 2-1، وريال سوسييداد على ليغانيس 3-2، فيما تغلب فالنسيا على قرطاجنة من الدرجة الثانية 2-1، وخسر سلتا فيغو أمام أتلتيكو بالياريس من الدرجة الثالثة 1-2. كما فاز ريال بيتيس على بلد الوليد 3-0، ورايو فايكانو على ميرانديس من الدرجة الثانية 1-0.