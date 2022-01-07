عبر مدرب تشلسي، توماس توخيل، عن رضاه التام من أداء فريقه في الفوز على ضيفه توتنهام (2-0) في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.



وسجل هدفي «البلوز» كل من كاي هافيرتز (5)، ولاعب توتنهام بن ديفيس بالخطأ في مرماه (34).



وتقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل، والفائز يلتقي في النهائي على ملعب «ويمبلي»، المنتصر من المواجهة الثانية في نصف النهائي الآخر التي تجمع بين ليفربول وأرسنال.



وقال توخيل في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «يبدو فوزا مستحقا، نتيجة ممتازة لأنها تأتي انعكاسا لمجريات المباراة، كان بإمكاننا أن نسجل أكثر لكن من الصعب التسجيل ضد توتنهام».



وأضاف: «لقد صنعنا الكثير، بعض الفرص الهائلة، كان من الممكن أن نسجل المزيد، من ناحية أخرى كان الجميع يعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لم يتم حسم الأمر بعد».



وأكد توخيل أن لاعبه الألماني كاي هافيرتز الذي افتتح التسجيل، أكمل الشوط الأول، رغم تعرضه لكسر في إصبع يده، قبل أن يتم استبداله خلال الاستراحة بمواطنه تيمو فيرنر.



وأشاد توخيل بمهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي عاد إلى التشكيلة بعد اعتذاره للنادي على تصريحاته الأخيرة، وقال المدرب الألماني: «كان جيدا، أنا سعيد للغاية، كنت متأكدا أنه لم يتأثر. حتى في الأيام الأخيرة بدا مرتاحا، وبدا على ما يرام مع الموقف ذهنيا».



من جهته، اعترف مدرب توتنهام، أنطونيو كونتي، أن الخسارة أمام تشلسي أظهرت الفجوة بين فريقه الحالي والسابق.



وأضاف المدرب الإيطالي، الذي فاز بلقب الدوري الممتاز مع «البلوز» في 2017 ولقب كأس الاتحاد في العام التالي، لشبكة «سكاي سبورتس»: «تشلسي أظهر منذ البداية أنه أفضل منا كثيرا، عانينا كثيرا في الشوط الأول، لكننا ندرك أننا نتحدث عن أحد أفضل الفرق في العالم، لو قارنتموه بفريقنا فلا توجد أوجه للمقارنة».



وتابع: «شاهدنا الفارق بين الفريقين. أعلم الوضع، وهذا وضع صعب للغاية وهناك فارق».