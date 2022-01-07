خاض نادي بايرن ميونيخ حصة تدريبية أمس استعدادا لخوض المواجهة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ اليوم في افتتاح المرحلة الـ 18 من الدوري الألماني لكرة القدم مع عودته بعد انتهاء عطلة الشتاء، رغم غياب 9 لاعبين عن النادي البافاري بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



واستفسر بايرن عن إمكانية تأجيل مباراته أمام ضيفه «غلادباخ»، لكن دون مطالبة كل أعضاء الفريق بالدخول للعزل الطبي، وبالتالي قد يخوض الفريق مواجهة اليوم بنقص حاد في صفوفه ووسط مدرجات خالية من الجماهير. وتعرض المدافع نيكلاس زوله لإصابة في الظهر في وقت سابق هذا الأسبوع، لكنه شارك في تدريب النادي البافاري أمس بجانب مجموعة من فريق الشباب في بايرن.



وتنص اللوائح على ضرورة توافر 15 لاعبا لبايرن ميونيخ لخوض اللقاء.



وتستكمل منافسات المرحلة غدا، حيث يلتقي باير ليفركوزن مع يونيون برلين، وفرايبورغ مع أرمينيا بيليفيلد، وغرويتر فورث مع شتوتغارت، وهوفنهايم مع أوغسبورغ، ولايبزيغ مع ماينتس، وآينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا دورتموند.



فرنسا



يحاول مرسيليا تثبيت موقعه وصيفا للمتصدر عندما يحل ضيفا على بوردو في افتتاح المرحلة الـ 20 من الدوري الفرنسي.



وتستكمل مباريات المرحلة غدا حيث يلعب لانس مع رين.