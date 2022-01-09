ثمّن رئيس نقابة العاملين بوزارة الاوقاف د.بندر النصافي استجابة الوزارة لمطالب العاملين بها.



وقال النصافي إنه وعددا من أعضاء مجلس الإدارة اجتمعوا مع وكيل الوزارة م.فريد عمادي وعرضوا عليه عددا من مطالب ومشكلات العاملين مثل عدم تثبيت شاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية، والاقتصار على تكليف واحد فقط في قطاع الدراسات والتي استجاب لها وكيل الوزارة، لافتا الى جهود الوزارة في هذا الموضوع، مؤكدا حرص الوكيل وسعيه لدى ديوان الخدمة المدنية والجهات الرقابية لعلاج هذه المشكلة.

كما عرضت النقابة مشكلة البطء في شغل الوظائف الإشرافية وتأخر صرف مستحقات العاملين بقطاع المساجد وقلة «اليوزرات» الممنوحة لمراكز الدراسات الإسلامية والتي وعد عمادي بحلها بشكل عاجل، وغير من المطالب.



وأضاف النصافي أن النقابة تعتز بتجاوب وكيل الوزارة وتعاونه معها، وتثمن حرصه الدائم على تحسين بيئة العمل في الوزارة وتعزيز العمل المؤسسي وتعميق الولاء والرضا الوظيفي وفق أفضل الممارسات، مشيرا الى ان النقابة اطلعت على خطوات حماية المال العام التي يقودها عمادي، مؤكدا أن النقابة تدعم الجهود التي من شأنها حماية المال العام وتحقيق العدالة واحترام القانون.



وذكر أن النقابة تبنت الدفاع عن الموظفين والمطالبة بحقوقهم العادلة والمستحقة وايصال صوتهم لقيادة الوزارة وتقف ضد كل معتد على المال العام ومتجاوز للقانون مهما كانت صفته.