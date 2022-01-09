عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى، عقد اجتماعا بحضور وكيل الوزارة بالتكليف م.وليد الغانم، وجميع الوكلاء المساعدين بالوزارة، وكذلك قياديو الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

وأضافت المصادر أن الوزير الموسى بحث مع قياديي «الأشغال» و«الطرق» أهم الأولويات ومنها مشكلة تجمع مياه الأمطار وما نتج من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الكويت وإغلاق بعض الأنفاق وغيرها من الأضرار والحلول الجذرية اللازمة لعدم تكرار هذه المشكلات وموضوع الميزانيات.



وأشارت المصادر إلى أن الوزير سيعقد اجتماعات أخرى مع قياديي «الأشغال» و«هيئة الطرق» خلال الأيام المقبلة لاستكمال مناقشة الأولويات والميزانيات، حيث ان بعض القياديين تطرق الى عدم وجود ميزانيات لبعض المشاريع مما يعطل من أداء الوزارة في هذا الجانب، وأن الوزير الموسى شدد على ضرورة إيجاد حلول لهذه المعوقات التي تقف حائلا أمام قيام الوزارة بدورها.