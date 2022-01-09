علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها، أن وزارة التجارة والصناعة تتحرى عن 15 مواطنا، لجهة ما إذا كانوا يتملكون أو شركاء في شركات أم لا. وقالت المصادر ان وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية خاطبت وكيل وزارة التجارة والصناعة من أجل الإيعاز للمعنيين بالتراخيص التجارية للتحري عن أسماء 15 مواطنا تتراوح أعمارهم بين 15 و68 عاما، وإفادة «الشؤون» عما إذا كان لديهم رخص تجارية من عدمه.



وأكدت «الشؤون» أنه بناء على رد وزارة التجارة سيتسنى لها بحث الطلب المقدم من المذكورين بشأن تخصيص مساعدة مالية تعينهم على أعباء الحياة.