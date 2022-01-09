الرئيس السيسي وضع بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة بالعديد من المبادرات

آفاق إيجابية للاقتصاد في 2022 بمعدلات النمو والفرص الاستثمارية وفق المؤشرات الدولية

برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحاً كبيراً ومكّن اقتصادنا من التصدي لتداعيات «كورونا»

أعبّر عن اعتزازنا بأبناء الجالية على أرض الكويت الشقيقة لدورهم المتميز في تحقيق التنمية

القمص بيجول: صاحب السمو رجل حكمة وسلام وولي العهد صاحب بصمات واضحة.. والكويت بلد الإخاء والتسامح الحقيقي

كل الشكر للرئيس السيسي على مشاعره الطيبة وعلى قيادته العظيمة لمصر والتي أصبحت تؤتي بثمارها في كل المجالات



أسامة أبوالسعود



وسط إجراءات احترازية كاملة، احتفلت كنيسة مارمرقس للأقباط الاورثوذكس بالكويت بعيد الميلاد المجيد، حيث أقامت قداسا بهذه المناسبة بمقرها في منطقة حولي مساء الخميس بحضور السفراء والديبلوماسيين وجموع المهنئين.



ونقل السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت برقية التهنئة التي بعث بها رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المواطنين المصريين الأقباط بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وجاء نصها: «الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وتابع: وأغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليكم بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار. وكل عام وأنتم بخير.



من جانبه، ألقى السفير شلتوت كلمة هنأ فيها راعي الكنيسة المصرية القمص بيجول الأنبا بيشوي وجميع أقباط مصر في الكويت، حيث قال: يسرني أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي وباسم زملائي أعضاء البعثة المصرية في الكويت بصادق التهاني والتمنيات المخلصة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، راجيا الله أن يعيده علينا وعلى مصرنا الحبيبة والإنسانية جمعاء بالخير والأمن والسلام، مضيفا أن اللقاء يكتسب هذا العام خصوصية وبهجة كبيرة لأنه أول قداس حضوري بهذه المناسبة المباركة منذ ظهور جائحة كورونا، داعين الله أن يرفع عن العالم هذا الوباء.



وتابع: ونحن نستلهم كل عام في مثل هذه الأيام جوهر التعاليم التي نادى بها السيد المسيح عليه السلام والتي تدعو إلى إعلاء قيم التسامح والعطاء ونشر الخير والمحبة بين الناس.



الكويت نموذج للتعايش



وأضاف شلتوت قائلا: وفي هذا السياق يجب الإشارة إلى ما تجسده الكويت الشقيقة من نموذج فريد للتعايش والحريات الدينية ونعتز باحتضان الكويت لأول كنيسة قبطية خارج مصر منذ عام 1961.



واستطرد السفير شلتوت قائلا: يواكب احتفالنا هذا العام سعادتنا بما حققته مصرنا الغالية من إنجازات على كافة الأصعدة تحت قيادة السيد الرئيس الذي اعلن ميلاد «الجمهورية الجديدة» في ظل مبادئ الديموقراطية والعدالة والمساواة والمواطنة، استكمالا لمسيرة التنمية نحو مستقبل زاهر.



وأضاف: فقد وضع السيد الرئيس تنمية وبناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تمس حياة المواطن مثل مبادرة «حياة كريمة»، ومليون صحة، وخطة تطوير العشوائيات، ومشروع المليون ونصف فدان، وتطوير القرى الأكثر احتياجا وتنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة خاصة في صعيد مصر، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإنجازات التي تحققت في مجال حقوق المرأة وكفالة حقوق ذوي الهمم.



نجاح البرنامج الاقتصادي



وأضاف شلتوت: كما حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نجاحا كبيرا ومكن الاقتصاد المصري من التصدي للتداعيات الاقتصادية التي واجهها العالم بسبب جائحة كورونا، بل ان تقديرات كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية تشير الى الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصري في عام 2022 وارتفاع معدلات النمو، ووجود فرص استثمارية واعدة.



وزاد بقوله: كما استمرت وتيرة المشروعات القومية الكبرى للنهوض بمصر في كافة المجالات خاصة مشروعات تطوير البنية التحتية، وقطاعات البترول والغاز والسياحة مع إيلاء اهتمام خاص بإصلاح منظومتي التعليم والصحة وقطاع الرعاية الاجتماعية.



دور مميز للجالية



وتابع السفير شلتوت: يطيب لي بهذه المناسبة، أن أعبر عن اعتزازنا بأبناء الجالية المصرية على ارض الكويت الشقيقة لدورهم المتميز في تحقيق التنمية بالكويت في مختلف المجالات، وكذلك نشيد بالحس الوطني العالي الذي يتمتعون به وارتباطهم بقضايا وهموم الوطن والذي ينعكس في إقبالهم الكثيف على المشاركة الفعالة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، والمبادرات الوطنية.



وختم شلتوت كلمته قائلا: إنني إذ أكرر تهنئتي لكم بعيد الميلاد المجيد وسعادتي بمشاركتكم هذا الاحتفال المبارك، فإنني أتوجه باسمكم جميعا بكل الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ولحكومة الكويت وشعبها العزيز على الرعاية والاهتمام التي يحيطون بها أبناء الجالية المصرية بما يعكس متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين.



سمو الأمير رجل السلام



من جهته، أكد راعي كاتدرائية مار مرقس للأقباط الأرثوذكس القمص بيجول الأنبا بيشوي، صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رجل حكمة وسلام وتنمية، وذكر أن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد هو الرجل الأمين ذو الحكمة وصاحب البصمات الواضحة.



وثمن القمص بيجول الأنبا بيشوي في كلمته أثناء قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقامته كنيسة مار مرقس للأقباط الأرثوذكس في الكويت أمس الخميس في ظل إجراءات احترازية والتزام تام بالاشتراطات الصحية التي قررتها السلطات في الكويت الرسالة المهنئة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أبنائه الأقباط المقيمين في الخارج والتي تمنى فيها الخير والازدهار والسلام لمصر ولكل شعوب العالم.



وأكد انه أول عيد تفتح الكنيسة فيه أبوابها للمصلين بعد عامين اكتفت فيهما الكاتدرائية المرقسية في منطقة حولي بإقامة شعائر القداس الإلهي للعيد بحضور الآباء الكهنة فقط، التزاما بما قررته السلطات الصحية في تلك الفترة والتي استدعت عدم مشاركة المصلين قداسات الأعياد.



وأعرب راعي كاتدرائية مار مرقس للأقباط الأرثوذكس القمص بيجول الأنبا بيشوي عن تمنياته للكويت بالرخاء والازدهار ولقادتها وحكومتها وشعبها الطيب بالخير والسلام، واصفا إياها ببلد الإخاء والمحبة والتسامح الحقيقي.



وقدم القمص بيجول الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مشاعره الطيبة ولقيادته العظيمة لمصر والتي أصبحت تؤتي بثمارها في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، ولإدارته ورشة نهضوية كبرى، متمنيا لمصر وشعبها التقدم والازدهار.



وثمن بيجول الرسالة المهنئة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أبنائه الأقباط المقيمين في الخارج والتي تمنى فيها الخير والازدهار والسلام لمصر ولكل شعوب العالم.



كما أعرب القمص بيجول الأنبا بيشوي عن شكره الوافر والكبير لمقام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ووصفه بأنه رجل حكمة وسلام وتنمية، كما رفع الشكر والتحية إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وذكر أنه الرجل الأمين ذو الحكمة وصاحب البصمات الواضحة، متمنيا لسموهما، حفظهما الله، الخير والصحة والتوفيق والسداد في قيادتهما لمسيرة الكويت الحضارية، كما تمنى للحكومة الكويتية كل توفيق وسداد بقيادة سمو الشيخ صباح الخالد.



ثم وجه راعي الكاتدرائية المرقسية الشكر إلى كل من أرسل التهاني بهذه المناسبة من أصحاب السمو والمعالي الشيوخ وأعضاء مجلس الأمة والوزراء الحاليين والسابقين ورجالات الدولة وكبار المسؤولين، ومن البعثات الديبلوماسية داخل الكويت وخارجها، وكذلك من أساتذة الجامعات، ومن رجالات الدين ورجال الأعمال والروابط، ومن شخصيات مجتمعية رفيعة.



كما حيا الوزارات والمؤسسات الوطنية الكويتية لما قامت به من جهود جبارة في السهر على سلامة وأمن الجميع في مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد، وخص بالذكر اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، ووزارة الصحة وجيشها الأبيض.



وأثنى أيضا على الدور النشيط والرائع الذي تقدمه وزارة الخارجية في تعزيز قيم الاتصال والسلام وأواصر التعاون بين بلدان المنطقة، وأشاد بشكل خاص بالدور التوعوي والإرشادي لوسائل الإعلام وحرصها على نقل الخبر بدقة وأمانة وموضوعية، وشكر لها اهتمامها بالتصريحات الصحافية التي تنشرها الكنيسة في أوقات المناسبات.



الكنيسة استقبلت المهنئين الجمعة



استقبلت الكنيسة المرقسية بمنطقة حولي صباح «الجمعة» المهنئين بعيد الميلاد المجيد من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.