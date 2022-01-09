محمد راتب



أسفرت حملة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التفتيشية على بائعي الأعلاف المدعومة عن ضبط ما يقارب 1255 كيسا من الأعلاف من عدة انواع، وتمت مخالفة البائعين ومصادرة الأعلاف.



وجاءت هذه الحملات بناء على توجيهات وبحضور مدير عام الهيئة الشيخ محمد اليوسف، وتمت مخالفة البائعين ومصادرة الأعلاف، وذلك حفاظا على أموال الدولة ومقدراتها من الهدر، والتصدي لجشع التجار، وضمان وصول الأعلاف إلى مستحقيها من المواطنين المربين بأسعار رخيصة، والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.



وأكد الشيخ محمد اليوسف أن الحملات التفتيشية سوف تستمر بشكل دوري بالتعاون مع وزارة الداخلية، وقد استهدفت مواقع مختلفة وذلك لتطهير السوق من عمليات البيع غير الشرعية.