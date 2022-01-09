مبارك الخالدي



يعكف اتحاد كرة القدم حالياً على البحث عن خوض مباراتين وديتين للمنتخب الوطني وذلك بعد أن تقرر رسميا إلغاء السفر الى تايلند والمباراتين اللتين كان من المقرر أن يخوضهما الأزرق مع منتخب تايلند يومي 27 و31 الجاري، ضمن استعدادات الازرق لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس آسيا 2023 في الصين والمقرر انطلاقها يونيو المقبل. وكان مجلس إدارة الاتحاد قد اطلع مؤخرا على البروتوكول الصحي المتبع في تايلند في الفترة الحالية وذلك لمواجهة المتحور أوميكرون، ومن بين الإجراءات الواردة في البروتوكول الحجر الصحي لمدة أسبوع للقادمين الى بانكوك الأمر الذي رفضه مسؤولو اتحاد الكرة، وعليه تم اتخاذ القرار بإلغاء السفر الى تايلند وبالتالي إلغاء المباراتين من حسابات البرنامج الإعدادي للأزرق والتفكير في دولة مجاورة لتايلند او دولة آسيوية بشكل عام على أن تكون الاجراءات الصحية فيها أقل حدة.