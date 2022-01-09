يحيى حميدان



أعلن رئيس نادي الكويت خالد الغانم التوقيع رسميا مع المحترف التونسي طه ياسين الخنيسي ليكون المحترف الرابع في قائمة فريق الكرة.



وأضاف: إدارة «الأبيض» في مفاوضات حاليا مع أحد المحترفين الأجانب، لكن نحن بانتظار الانتهاء من الصفقة بشكل كامل للإعلان عن هوية القادم الجديد. وقال الغانم عقب الفوز على الشباب 2-0 في ختام الجولة الثامنة من دوري «stc» الممتاز: «الصراع على لقب الدوري لايزال طويلا، والمنافسة شرسة بين الفرق أصحاب المراكز الخمسة الأولى، وما يؤكد ذلك هو الفارق البسيط بالنقاط بين الأول والخامس، وأمامنا الآن مواجهة صعبة أمام العربي في ختام القسم الأول وعلينا التحضير لها بصورة جيدة كون مبارياتنا أمام الأخضر دائما ما تكون لها أهمية كبيرة بغض النظر عن ظروف المواجهة».



وأشار الغانم إلى أنه يعتبر بطولة الدوري أهم من مباراة الكأس السوبر التي سيلتقي فيها الكويت مع العربي 17 الجاري، إلا أننا نحترم الكأس السوبر وسنعد العدة له بشكل مختلف.



وأوضح أن إدارة نادي الكويت متمسكة ببقاء المدرب التونسي نبيل معلول لموسم آخر، والإدارة حاليا تعمل على حسم هذا الملف في أقرب وقت. الى ذلك يعود اللاعب طلال جازع غداً بعد انتهاء فترة علاجه وتأهيله في قطر ومن المتوقع ان يشارك في التدريبات الجماعية بعد ١٠ أيام.