هادي العنزي



استعان الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي الفحيحيل بخدمات المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفيتش خلفا للمدرب الوطني ظاهر العدواني، الذي تقدم باستقالته من قيادة الجهاز الفني لـ «الأشاوس» نهاية الأسبوع الماضي.



ووقع داليبور مع الفحيحيل على عقد يمتد لموسم ونصف الموسم، وينتهي بنهاية الموسم المقبل المتوقع في مايو 2023، على أن تكون مواجهة اليرموك المقبلة ضمن الجولة الـ 9 في دوري stc للدرجة الممتازة أولى مهامه الفنية.



وقد سبق لداليبور (مواليد 1975) الإشراف على أندية القادسية، والعروبة الإماراتي، وأربيل العراقي، والجزيرة الأردني. ويعول الفحيحيل على مدربه الجديد للبقاء ضمن فرق الدرجة الممتازة للموسم الثاني تواليا، حيث يحتل الأحمر المركز الثامن قبل جولة واحدة على نهاية القسم الأول للدوري متقدما بفارق نقطتين على الشباب التاسع، وبـ 3 نقاط على اليرموك صاحب المركز الأخير في البطولة.