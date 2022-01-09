عبدالعزيز جاسم



أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب وسط فريق كاظمة ناصر فالح إصابته بخلع في الكتف وسيغيب على إثرها عن الفريق لمدة 3 أسابيع، فيما لن يتمكن حارس المرمى حسين كنكوني من المشاركة بسبب إصابته، حيث يحتاج أيضا فترة أسبوعين لكي يتعافى من التمزق في العضلة الأمامية مع وجود تجمع دموي، بينما شارك لاعب الوسط ناصر الفرج في التدريبات لكن مشاركته غير مؤكدة أمام السالمية الثلاثاء المقبل في ختام القسم الأول من دوري stc الممتاز.



وعلى الرغم من تلك الغيابات إلا أن عودة المدافع السويدي «فلسطيني الأصل» ميشيل ميلاد بعد تعافيه من الوعكة الصحية ستمثل قوة كبيرة لخط الدفاع بعدما تأثر البرتقالي بغيابه في مواجهة القادسية الماضية واستقبل 3 أهداف، فيما سيعود حمد حربي للمشاركة بعد إيقافه في مواجهة الأصفر لحصوله على 3 بطاقات صفراء.



وعلى مستوى المحترفين سيكون صانع الألعاب البرازيلي مايكون سانتانا أول المغادرين رسميا عن الفريق لعدم اقتناع الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي داركو نيستروفيتش بمستواه، كما سيكون مواطنه المهاجم ماتيوس إدواردو خارج قائمة البرتقالي حال اتفقت إدارة النادي مع مهاجم بديل مميز.