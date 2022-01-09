مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان



انفرد الساحل بصدارة دوري «stc» للدرجة الأولى عقب فوزه الصعب على ضيفه خيطان 3-2 ضمن الجولة العاشرة من المسابقة. ورفع «أبناء ابو حليفة» رصيدهم الى 17 نقطة في صدارة الترتيب، فيما ظل «الأحمر والأسود» على رصيده السابق بـ 12 نقطة في المركز الثالث.



ودخل محترف الساحل جيوفاني التاريخ بافتتاحه التسجيل بعد 12 ثانية من انطلاق المباراة، وأحرز مواطنه كليبر وفيصل عجب الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 67 و81، في حين جاء هدفا خيطان عن طريق البرازيليين وليام (18) وويلبر ألميدا (36).



وفي مواجهة أخرى، تمكن برقان من ايقاف تقدم الجهراء بالتغلب عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما امس على ستاد عبدالله الخليفة، ضمن الجولة العاشرة لدوري stc للدرجة الاولى.



وبهذا الفوز توقف رصيد الجهراء عند 14 نقطه وارتقى رصيد برقان الى النقطة 10، وسجل هدف المباراة ضاري الرقم، وشهدت طرد مدافع الجهراء فهد زويد (93).