مبارك الخالدي



أبدى المدرب المساعد لفريق نادي الشباب مالك جون شجاعة كبيرة بتصريحه أنه يتحمل مسؤولية ضعف مستوى محترفي الفريق، مضيفا عقب خسارة فريقه امام الكويت 2-0 ضمن الجولة الثامنة لدوري stc الممتاز، ان الشباب لم يقدم المستوى المأمول في هذا الموسم وليس في مباراتنا أمام الكويت فقط، لكن بشكل عام ليس هذا فريق الشباب الذي يعرفه الجمهور.



وأشار إلى أننا لم نوفق هذا الموسم في التعاقد مع محترفين مميزين أسوة بالمواسم الماضية، لافتا إلى أنه مكلف باختيار المحترفين بالنادي منذ خمس سنوات بثقة من مجلس الإدارة وجهاز الكرة، ولكن في هذا الموسم كانت الظروف خارج إرادتنا ولم نوفق في الاختيار، ونتمنى أن نصحح هذه الأوضاع خلال فترة الانتقالات الحالية بالتعاقد مع محترفين يشكلون إضافة حقيقية للفريق.