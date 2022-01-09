16 مسجدا و35 بئرا و453 أضحية وكسوة العيد ورغيف الخبز لعشرات الآلاف من الأيتام



كشف رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية د. محمد الشطي عن حجم الأنشطة والمشاريع الإنسانية والقرآنية الخارجية التي نفذتها الجمعية خلال العام المنصرم 2021 في كثير من الدول كان ابرزها اليمن والصومال وبنغلاديش وتركيا.

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وقال الدكتور محمد الشطي في تصريح صحافي بمناسبة الدورة الجديدة للمشاريع: بفضل الله تعالى ثم بدعم أهل الخير من المتبرعين والمحسنين من أهل الكويت والمقيمين على هذه الأرض الطيبة تم إنجاز عشرات المشاريع القرآنية والإنسانية كان ابرزها بناء 16 مسجدا في كل من اليمن والصومال وبنغلاديش تكلفت 35900 دينار كويتي، وتم حفر 35 بئرا في بنغلاديش ضمن مشروع سقيا الماء كانت كلفتها 6620 دينارا، بالاضافة الى رعاية اكثر من 500 يتيم من ايتام اللاجئين السوريين بتركيا وايتام فلسطين من حفظة القرآن ضمن عدد من المشاريع الخيرية التي تقدمها الجمعية كمشروع اطعام الطعام ومشروع رغيف اليتيم ومشروع كسوة العيد والتي زادت تكلفتها على 65 الف دينار كويتي.

وبين د. الشطي ان الجمعية وزعت كذلك 453 أضحية ضمن مشروع الاضاحي على فقراء اليمن وابناء اللاجئين السوريين في تركيا بتكلفة قاربت الـ 16 الف دينار كويتي ، وفي مشروع افطار الصائم الذي تم تنفيذه في اليمن والصومال وبنغلاديش وتركيا استفاد منه اكثر من اربعين الف مسلم بتكلفة بلغت 34 الف دينار كويتي.

في الوقت الذي ساهمت فيه الجمعية بانشاء ورعاية عدد من المراكز القرآنية في اليمن والصومال بتكلفة بلغت 5500 دينار كويتي.

وشكر د. الشطي كل من ساهم في دعم هذه المشاريع من اهل الفضل والاحسان سائلا الله تعالى ان تكون في موازين اعمالهم ووعد بالمزيد من المشاريع القرآنية والخيرية والانسانية التي تخدم المسلمين سواء في داخل الكويت او خارجها.