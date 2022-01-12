أعرب مدرب مان يونايتد، الألماني رالف رانغنيك، عن حيرته بسبب معاناة مهاجمه ماركوس راشفورد في الوصول إلى أفضل مستوياته، بعد تقديمه مستوى آخر باهتا في فوز «الشياطين الحمر» على أستون فيلا بهدف دون رد في كأس الاتحاد الإنجليزي.



وسجل راشفورد 3 أهداف فقط مع اليونايتد هذا الموسم، وأثار العديد من التساؤلات بشأن مستواه في مباراة أول من امس الاثنين.



وقال رانغنيك عن تراجع مستوى راشفورد بحسب ما نقل موقع «سكاي سبورتس»: «في حقيقة الأمر لا أعلم السبب، أعتقد أنه يحاول كما أنه يقدم مستويات مميزة في التدريبات في آخر يومين، وهذا السبب وراء تواجده في التشكيل الأساسي».



وأضاف: «في الشوط الأول كان من السهل إيجاده بعض الشيء، ولكن كنا نحاول أن نوصله إلى منطقة الجزاء، ولكن لم يكن الوضع كذلك في الشوط الثاني، وبالتالي أجريت تبديلين في نهاية اللقاء بنزول جيسي لينغارد وأنتوني إيلانغا».



وتابع: «من المهم التأهل للدور التالي، بالطبع الثقة أمر ضروري وخاصة للمهاجمين، حتى يسجلوا الأهداف ويحظوا بلحظات النجاح».