تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب «جوزيبي مياتسا» في ميلانو، حيث يقام «ديربي إيطاليا» بين الغريمين التقليديين إنتر ميلان بطل الدوري ويوفنتوس بطل الكأس، من أجل حسم لقب النسخة الرابعة والثلاثين للكأس السوبر الإيطالية في كرة القدم.



ويأمل إنتر المتوج في الموسم الماضي بلقب الدوري للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، في استغلال أفضلية خوض المباراة على ملعبه وأمام جماهيره في مواجهة الـ «بيانكونيري» الذي عوض خسارته للسكوديتو بالفوز بالكأس المحلية على حساب أتالانتا 2-1 في مايو الماضي.



في المقابل، يطمح يوفنتوس إلى الدفاع عن لقبه الذي توج به العام الماضي على حساب نابولي، علما أنه يخوض الكأس السوبر للمرة العاشرة تواليا والسابعة عشرة في تاريخه.



ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 9 ألقاب آخرها العام الماضي، فيما يخوضها إنتر ميلان للمرة العاشرة مع 5 ألقاب آخرها عام 2010، بفارق لقبين خلف جاره ميلان، ثاني أفضل المتوجين في المسابقة.



كأس إيطاليا



يسعى أتالانتا للتأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا عندما يلاقي فينيتسيا مساء اليوم في افتتاح منافسات الدور ثمن النهائي.



ووجه أتالانتا، وصيف بطل النسخة الأخيرة، إنذارا شديد اللهجة إلى فينيتسيا بفوزه الكبير على مضيفه أودينيزي 6-2 الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من منافسات الدوري، عزز بها موقعه في المركز الرابع مع مباراة مؤجلة.



في المقابل، يحط فينيتسيا الرحال في برغامو بمعنويات مهزوزة عقب خسارته الكبيرة أمام مضيفه ميلان بثلاثية نظيفة السبت أيضا.