بات لاعب بايرن ميونيخ كينغسلي كومان قريبا من تجديد عقده مع النادي البافاري مع زيادة راتبه بالفريق الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا 2020. وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن الفرنسي الدولي كومان بصدد توقيع عقد جديد، لفترة طويلة، خلال الأيام المقبلة، من شأنه أن يجعله ضمن اللاعبين الثلاثة الأعلى أجرا في بايرن ميونخ.



وكان كومان انضم إلى بايرن ميونيخ عام 2017 قادما من يوفنتوس الإيطالي ومن المفترض أن يستمر عقده الحالي حتى عام 2023.



وسجل كومان هدف الفوز الوحيد في شباك باريس سان جرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.



وخضع كومان (25 عاما) في وقت سابق من الموسم الحالي لعملية بسيطة في القلب، لكنه قال إن حالته أصبحت أفضل بكثير حاليا.



وارتبط اسم كومان بالانتقال إلى أندية بارزة أخرى، لكن تجديد العقد يشكل نبأ سارا لبايرن ميونيخ الذي مدد تعاقده في العام الماضي مع لاعبي خط الوسط جوشوا كيميتش وليون غوريتسكا لفترة طويلة.