يتطلع برشلونة إلى التعويض عن موسمه المتعثر في جميع الجبهات محليا وأوروبيا عندما يواجه غريمه التاريخي ريال مدريد في نصف نهائي الكأس السوبر الإسباني في كرة القدم، على ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض الليلة.



ويدخل الفريق الكتالوني إلى المواجهة مدركا تفوق ريال مدريد الواضح عليه هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس في ترتيب «الليغا» بفارق 17 نقطة عن ريال المتصدر، مع مباراة أقل لـ «بلوغرانا».



كما ان فريق المدرب تشافي هيرنانديس ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، وبالتالي سيصب تركيزه على تفادي الخروج خالي الوفاض من مسابقة جديدة.



وانتهت المواجهة الأخيرة بين الجانبين والأولى منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى باريس سان جرمان الفرنسي، بفوز الريال 2-1 على ملعب كامب نو في اكتوبر الماضي.



ومنذ العام 2010، تواجه الفريقان 40 مرة، ففاز برشلونة 16 مرة مقابل 14 لريال، إضافة الى 10 تعادلات.



وتوج برشلونة بلقب الكأس السوبر 13 مرة (رقم قياسي) آخرها عام 2018، مقابل 11 للفريق الملكي.



ويعتبر ريال مدريد الأوفر حظا في الفوز بمنازلة اليوم، في المسابقة التي تقام للمرة الثانية في السعودية بعد نسخة العام 2019 التي فاز بها «الملكي» على حساب جاره أتلتيكو بركلات الترجيح 4-1، على أن تستمر السعودية في استضافة المسابقة حتى عام 2029.



ويتجه ريال بخطى ثابتة نحو إحراز لقب الدوري المحلي بقيادة الثنائي الهجومي «المتوهج» الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور اللذين سجلا بمفردهما هدفين أقل من تشكيلة برشلونة بأكملها، فيما يتسلح برشلونة بمشاركة أولى مرتقبة للمهاجم فيران توريس المنتقل من مان سيتي الانجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية والذي بات بمقدوره المشاركة بعد تجديد عقد الفرنسي صامويل اومتيتي، في خطوة منحته مساحة مالية لتسجيل الأول.



وقد تعافى توريس ايضا من إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة الى عودة بيدري وأنسو فاتي الغائب منذ نوفمبر.



وسيشكل فوز «البارسا» باللقاء مفاجأة كبيرة الى حد ما، حيث لم يخف مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي أفضلية فريقه في المواجهة عندما قال: «نظريا، نحن الأوفر حظا. لكن هناك ما هو نظري وما قد يحصل على أرض الواقع».



في المقابل، يرى قلب دفاع برشلونة المخضرم جيرار بيكيه ان فريقه «متحفز كثيرا لرفع اللقب. هذا نصف النهائي، الكلاسيكو، وسيكون صعبا. لكن نحن نتحسن وأنا متفائل من قدرتنا على التنافس وبلوغ النهائي».



ويدخل ريال الى المواجهة عقب عرضه القوي في نهاية الاسبوع الماضي بفوزه الكبير على فالنسيا 4-1 بفضل هدفين لكل من بنزيمة وفينيسيوس.



تجدر الإشارة الى ان الفائز من هذه المباراة سيواجه في النهائي الفائز بين أتلتيك بلباو حامل اللقب وأتلتيكو مدريد اللذين يتواجهان غدا على الملعب نفسه.