يستضيف فريق توتنهام نظيره تشلسي في القمة الحاسمة والتي ستجمعهما في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



ويدخل «البلوز» مباراته ضد «السبيرز» وهو يمتلك الأفضلية في التأهل للمباراة النهائية للكأس بعدما حسم لقاء الذهاب بهدفين دون رد الأسبوع الماضي على ملعب «ستامفورد بريدج».



ويحتاج تشلسي للتعادل في موقعة اليوم أو الخسارة بهدف وحيد من أجل العبور إلى نهائي المسابقة التي تعد الثالثة من حيث الأهمية في إنجلترا.



وتأهلت كتيبة المدرب توماس توخيل للدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على تشيسترفيلد بنتيجة 5-1، ليواجه بليموث أرجايل.



ويحتل فريق تشلسي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 43 نقطة خلفا لمان سيتي المتصدر برصيد 53.



على الجانب الآخر، لن تكون المهمة سهلة على توتنهام بقيادة مدربه أنطونيو كونتي والذي يحتاج للفوز بأكثر من هدف ضد تشلسي من أجل المنافسة على التأهل للمباراة النهائية لكأس الرابطة.



وكان توتنهام قد عبر إلى الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز على موركامب بنتيجة 3-1، ليلتقي مع برايتون.



هذا، ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة من 10 انتصارات و5 هزائم و3 تعادلات.



إلى ذلك، تقام مساء اليوم مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 18 للدوري الانجليزي الممتاز وتجمع بين وست هام ونوريتش سيتي.