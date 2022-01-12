إبراهيم الدعيج: «الأنباء» صرح إعلامي يستحق التقدير بما تقدمه من طرح متزن

حمدان العازمي: «الأنباء» ساهمت في إعلاء الكلمة الحرة المسؤولة بموضوعية وحيادية

عبدالرحمن المطيري: دور «الأنباء» رسخ مكانة الإعلام والصحافة الكويتية

كامل العبدالجليل: مشعل مضيء للإصلاح والحرية ونشر الوعي وخدمة الثقافة

م.فيصل العتل: نتمنى لـ «الأنباء» التقدم والازدهار لتبقى صحيفة كل الكويت

مهنئون في عيد «الأنباء»: نستذكر دورها الرائد ودعمها لقضايا الوطن

يوسف غانم



بأطيب الأمنيات باستمرار التقدم والازدهار وبعبارات التقدير والإعجاب بمسيرتها الإعلامية الحافلة بالعطاء، شارك محبو «الأنباء» وقراؤها فرحة الذكرى السنوية السادسة والأربعين، حيث أشادوا بالأسلوب المهني القائم على المصداقية والحيادية في تناول جميع القضايا والأخبار التي تهم المواطنين والمقيمين بعيدا عن التأجيج أو الإساءة ولتثبت «الأنباء» أنها جريدة الجميع بطرحها الموضوعي وشمولية ما تتناوله من موضوعات على صفحاتها تعكس اهتمام القارئ والمتابع لأي من المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والصحية والثقافيــــــة والاجتماعية، وغيرها من اهتمامات الناس، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، تقدم الشيخ د.إبراهيم الدعيج بالتهنئة إلى أسرة «الأنباء» بعيدها الـ 46 برسالة قال فيها:



الأخ العزيز/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



يسعدنا ان نبعث لكم ولأسرة التحرير بجريدتكم الغراء بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 46 عاما على صدورها، التي تعد صرحا اعلاميا مهما، ومنارة صحافية تستحق التقدير بما تقدمه من طرح متزن، وما تنتهجه من سياسة اعلامية جادة، وتفاعل صادق مع القضايا المحلية والعربية والدولية بكل شفافية وحياد، متمنين لكم كل التوفيق والسداد، سائلين المولى عزّ وجلّ ان يتواصل عطاؤكم لخدمة وطننا الحبيب في ظل رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله ورعاهما.



منارة أصيلة



كما بارك النائب حمدان العازمي لـ «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



الأخ/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يسعدني أن أتقدم لكم ولسائر العاملين بجريدة «الأنباء» الغراء بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة عيدها الـ 46، هذه الجريدة التي ومنذ انطلاقتها كانت ولاتزال منارة إعلامية كويتية اصيلة تتمتع بالمصداقية والشفافية، وتصدع بالحق والحقيقة، وساهمت ولاتزال في إعلاء الكلمة الحرة المسؤولة، وطرحت ولاتزال أهم القضايا بكل موضوعية وحيادية.



وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لوطننا الغالي.



كذلك، شارك وزير الإعلام السابق عبدالرحمن المطيري أسرة «الأنباء» فرحة الاحتفال بعيدها الـ 46 برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير قال فيها:



الأستاذ/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



يسعدني أن أشارككم فرحة الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة والأربعين على الإصدار الأول لـ «الأنباء» والذي كان بداية مسيرة حافلة بالعطاء لكل ما فيه الخير لكويتنا الحبيبة، حيث ساهمت «الأنباء» ولا تزال في ترسيخ مكانة الإعلام والصحافة الكويتية بفضل توجيهات القائمين عليها والعاملين فيها، وأثبتت انها جريدة كل الكويتيين من خلال نهجها الوطني الثابت وحرصها على ترسيخ الوحدة الوطنية. وفقكم الله وسدد خطاكم على طريق النجاح.



كذلك بارك الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل لأسرة «الأنباء» بعيدها الـ46 برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير صحيفة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يسرني أن أعرب لكم عن خالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة الذكرى الـ46 لتأسيس جريدة «الأنباء»



وبهذه المناسبة يطيب لي بالأصالة عن نفسي وعن جميع العاملين في الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن نثمن بمزيد من التقدير والعرفان الدور الذي تقوم به جريدتكم الغراء منذ تأسيسها في أن تكون منبرا رئيسا في تشكيل وتوجيه الرأي العام، ومشعلا مضيئا للإصلاح والحرية ونشر الوعي، سائلين المولى عز وجل ان تواصل مسيرتها الاعلامية الرائدة المواكبة للتطور الاعلامي المعاصر كصحيفة رائدة ومسؤولة تؤدي رسالتها في تنوير وتوجيه الرأي العام وخدمة كل القضايا، سواء محليا أو اقليميا أو عالميا، ولا سيما الثقافية والفنية والأدبية منها مستنيرة بتوجيهات المؤسس الراحل خالد يوسف المرزوق يرحمه الله في خدمة قضايا وطننا الحبيب في ظل القيادة السامية والحكيمة لصاحب السمو المفدى وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما.



وفقكم الله ودمتم في رعايته تعالى وحفظه.



بناء نهضة أمتنا



كما هنأ عميد عائلة الروضان العم روضان مشاري الروضان أسرة «الأنباء» بمناسبة مرور 46 عاما على صدور أول عدد من تلك الجريدة الرصينة، وصوت الحق.



وأشار الروضان إلى أن تفوق «الأنباء» نابع من جهود متواصلة ليل نهار بقيادة الشاب النشط رئيس التحرير يوسف خالد المرزوق وفريق عمله الناجح المتميز لكي يقدموا للقارئ وجبة صحفية دسمة من الأخبار والتحليلات التي تنير العقول وتضئ الطريق أمام المسؤولين.



وقال الروضان: إن في هذه المناسبة العزيزة علينا وهي عيد «الأنباء» الـ 46 بإصدار أول عدد، علينا أن نقدم أطيب التهاني والتبريكات لرئيس التحرير وجميع العاملين بالجريدة، على الجهود التي ساهمت في دعم المسيرة الإعلامية والصحافية المتواصلة، كما يسرنا أن نعرب لكم عن تقديرنا لجريدتكم الغراء وللدور البناء المخلص الذي تقوم به في أداء رسالتها الصحافية في المجتمع الكويتي، بنشر كل ما يحقق النهوض بأمتنا، لذا فإنني أدعو المولى عز وجل بمزيد من النجاح والازدهار الإعلامي في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، بما يوفرانه من حرية الرأي وحرية النشر.من جانبه، هنأ النائب والوزير السابق يعقوب الصانع أسرة «الأنباء» بعيدها السادس والأربعين برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير جاء فيها:



الأخ يوسف خالد المرزوق المحترم رئيس تحرير جريدة «الأنباء» اتقدم إليكم وإلى جميع العاملين في جريدتنا «الأنباء» بأطيب الأمنيات والتهاني بالاحتفال بالذكرى السنوية الـ ٤٦ لتأسيسها، ونستذكر بهذه المناسبة دور المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق منذ تأسيسها والنهج الوطني الذي أراده لها، والذي سار عليه القائمون على الجريدة والعاملون فيها بكل إخلاص وتفان.



وتقبلوا منا أطيب الأمنيات بالنجاح والتقدم والأزدهار.



كذلك هنأ رئيس جمعية المهندسين م.فيصل دويح العتل «الأنباء» بعيدها بكتاب تهنئة جاء فيه:



الأستاذ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير صحيفة «الأنباء»،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



بكل المودة وفائق الاحترام، نجدد لكم وللأساتذة الأفاضل العاملين بمختلف أقسام «الأنباء» التهاني بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لصدور الجريدة الغراء، متمنين لها المزيد من التقدم والازدهار لتبقى صحيفة كل الكويت.



بدوره، تقدم رئيس مجلس إدارة شركة المرافق العمومية د.محمد العبدالجادر بالتهنئة إلى رئاسة التحرير ببطاقة جاء فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق الموقر



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الكويتية



نتقدم إليكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الـ 46 لصدور العدد الأول من جريدة «الأنباء» الكويتية.



ونبارك لكم جهودكم وعطاءكم المستمر، متمنين لكم ولجميع العاملين في الجريدة دوام التوفيق والسداد والتميز.



كما هنأ نائب الرئيس التنفيذي في شركة إدارة المرافق العمومية صالح يوسف العثمان أسرة تحرير «الأنباء» ببطاقة مماثلة تقديرا لدورها الإعلامي المميز.



من جهته، بارك رئيس مجلس إدارة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان لـ «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



بفائق الاحترام والتقدير نتقدم لكم بأحر التهاني بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لصدور جريدة «الأنباء» الغراء، متمنين لها المزيد من التقدم والازدهار لتبقى صحيفة كل الكويت.



وبهذه المناسبة نستذكر الدور الرائد لعائلة المرحوم العم خالد يوسف المرزوق وإيمانهم بدعم هذا المشروع التنويري الذي أضاء سماء الإعلام بالكويت والصحافة الكويتية خصوصا، داعين المولى عزّ وجلّ ان يتغمده بواسع رحمته.



كما نستذكر المواقف الكبيرة لصحيفة «الأنباء» وكافة العاملين فيها، متمنين لكم ولها المزيد من التقدم والازدهار.



تثقيف القراء



بدوره، بارك الشيخ د.ناظم المسباح لرئاسة التحرير في الذكرى السنوية الـ 46 لـ«الأنباء» برسالة قال فيها:



الأخ/ يوسف خالد المرزوق رئيس تحرير جريدة «الأنباء» حفظه الله ورعاه،



نهنئكم بمناسبة مرور 46 عاما من عمر جريدتكم الغراء «الأنباء»، هذه الجريدة التي أكن لها وللقائمين عليها مكانة ومنزلة مميزتين في قلبي، وذلك لما تقدمه في الجانب الإعلامي من عرض هادف وطرح هادئ ومتزن وفتحها صفحاتها لكل المجتمع الكويتي فهي تجمع ولا تفرق وتنقل الخبر دون تحيز، ورائدها في ذلك الحق والمصداقية.



ونشكر القائمين على «الأنباء» على تغطية الأخبار والمناسبات الدينية وتثقيف القراء دينيا عن طريق الإجابة عن أسئلتهم والرد على فتاواهم ولهم الفضل بعد الله في بداية عملنا في المجال الصحافي في الكتابة وذلك في ملحق الإيمان وغيره، ومما امتازت به هذه الجريدة مواكبة العصر في استغلال كل ما هو جديد في عالم الوسائل الحديثة.



تمنياتنا للقائمين عليها بالتوفيق والنجاح ومواصلة المسير على ما هم عليه ومزيدا من التقدم والنجاح والله يرعاكم.



كذلك بارك رئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين عبدالله الرضوان وأعضاء الرابطة لأسرة «الأنباء» متمنين لهم المزيد من التقدم والنجاح.



كذلك تقدمت الزميلة د.فاطمة يوسف العلي بالتهنئة لـ«الأنباء» بعيدها برسالة قالت فيها: الزميل الفاضل رئيس تحرير جريدة «الأنباء»،



الأستاذ يوسف خالد المرزوق المحترم،



الزميل الفاضل الأستاذ عدنان خليفة الراشد المحترم،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...



«الأنباء» بعيدها السادس والأربعين ترفل على الدوام بقبس من نور وضياء في ساحة الصحافة الكويتية بلسان الحق والحقيقة، وشعاع من نور تضيء لإعلامنا الصحافي بنهجها المتفرد الذي نتمناه لها على الدوام، وبنجاح مستمر من أجل خدمة الكلمة في رحاب صحافة الوطن العزيز.



طرح متوازن



كذلك بارك مختار المنصورية المستشار عبدالوهاب النقي لـ «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



الأخ الأستاذ/ يوسف خالد المرزوق المحترم رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء،



تحية طيبة وبعد،،



ننتهز مناسبة الذكرى السادسة والأربعين لصدور جريدة «الأنباء» الغراء لنزف لكم آيات التهنئة والتبريكات لدوركم الإعلامي الصادق ولما تتمتع به جريدتكم من طرح متوازن يلتزم الشفافية والموضوعية ومثمنين جهودكم في نشر الفكر والثقافة ونصرة قضايا الوطن والمواطنين.



متمنين لجريدة «الأنباء» والإخوة القائمين عليها دوام التقدم والتوفيق والنجاح.



في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما.



بدوره، بارك الزميل حماد مشعان النومسي لـ «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



سعادة الأخ.. السيد/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



أتقدم لك بالتهنئة والتبريكات بعيد «الأنبـاء» الـ 46 وبهذه المناسبة السعيدة والعزيزة على نفوسنا نستذكر دور بيتنا الثاني «جريدة الأنباء» في جميع المواقف المشرفة لها على المستوى الإنساني الدولي وعلى المستوى العربي ومناصرة جميع القضايا العربية الحقة والمستحقة.



وبكل تأكيد نستذكر دورها ودور مؤسسيها الأكارم في الدفاع عن الكويت وعلى جميع الأصعدة وفي كل الحقب والأزمان.



كما لا يفوتنا شكر «الأنباء» على دورها في محراب الإعلام والكلمة الصادقة والخبر المهني والرسالة الإعلامية الهادفة والرصينة. والتهنئة بكل تأكيد موصولة لكل القراء والزملاء الكتاب وجميع العاملين والمنتسبين لجريدة «الأنباء» الغراء. متمنيا لها الاستمرار والاستقرار والازدهار دائما وأبدا.



كما تقدم الزميل عيسى أبوطفرة بالتهنئة لأسرة «الأنباء»، وقال أبو طفرة:



الاستاذ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق، حفظه الله



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



يسعدني أن أشارككم وأسرتنا في جريدة «الأنباء» فرحة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 46 لصدور العدد الأول من جريدتنا التي كانت لنا بمثابة المدرسة التي تعلمنا فيها الكثير وأتاحت لنا الفرصة للوصول إلى القراء عبر صفحة الرأي، ولا ننسى دور «الأنباء» منذ بداية تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله تعالى، وكيف استمرت بنهجها الوطني في الدفاع عن قضايا الكويت والكويتيين، كما نثمن دور رئاسة وإدارة التحرير وجهود جميع الزملاء في جميع إدارات وأقسام الجريدة.



وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام



كما هنأ الشاعر والإعلامي الزميل سعد العجمي أسرة «الأنباء» برسالة مباركة وجهها إلى رئاسة التحرير قال فيها:



اهنئ جريدتكم الموقرة بعيدها السادس والأربعين



ويسرنا ان نتقدم لكم بخالص التهنئة وأسمى معاني التبريكات بهذه المناسبة، والتي أشرقت في سماء الصحافة بخطى ثابتة وتبوأت مكانا مرموقا وأثبتت حرفية ومهنية صحافية راقية من خلال قوة الطرح وصدق المعلومة والشفافية.



مع اطيب الأمنيات بالتوفيق للجميع.

النائب حمدان العازمي هنأ الأنباء بالورود النائب حمدان العازمي هنأ الأنباء بالورود بوكيه ورود من رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل

ورود من رئيس مجلس إدارة المرافق العمومية د.محمد العبدالجادر بوكيه ورود من نائب الرئيس التنفيذي في المرافق العمومية صالح العثمان زهور مميزة من رئيس وأعضاء رابطة الاجتماعيين

سفراء ومباركون: «الأنباء» منارة إعلامية ونموذج للصحافة النزيهة

يوسف غانم

أشاد عدد من السفراء والديبلوماسيين المعتمدين لدى الكويت بالدور الإعلامي المميز والرائد الذي تقوم به «الأنباء»، وما تتميز به من مصداقية وموضوعية وطرح معتدل حتى أضحت منارة إعلامية شامخة ونموذجا للصحافة الحرة النزيهة، معبرين في رسائل التهنئة التي وجهوها إلى رئاسة التحرير بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 46 لصدور العدد الأول لـ «الأنباء» عن أمنياتهم بأن تبقى دوما صوتا للحق ونبراسا مضيئا في سماء الكلمة الحرة، الثابت على نقل الحقيقة وإبراز القضايا التي تهم القراء وتشبع ذائقتهم الثقافية والمعرفية في جميع المجالات، وفيما يلي بعض هذه التهاني:



في البداية، تقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود بالتهنئة إلى رئاسة التحرير برسالة قال فيها:



سعادة الأستاذ/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لصدور العدد الأول لجريدتكم الموقرة، أتمنى لكم ولجميع العاملين في هذا الصرح الإعلامي دوام التوفيق والنجاح، والاستمرار في مواصلة المسيرة الإعلامية، وإذ نستذكر هنا الدور الذي قام به والدكم، رحمه الله، ليس في مجال الصحافة فقط ولكن في جميع المجالات داخل الكويت وخارجها.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



مسيرة مثمرة



كما بعث سفير دولة قطر الشقيقة علي بن عبدالله آل محمود ببرقية تهنئة بمناسبة عيد «الأنباء» الـ 46 قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



المدير العام التنفيذي ورئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،



يسعدني أن أتقدم لشخصكم الكريم ولأسرة التحرير الموقرة وكافة العاملين لدى الصحيفة الغراء بأطيب التهاني وأصدق التبريكات وأنتم تحتفلون بالذكرى السادسة والأربعين لصدورها، التي نتمنى أن تواصل دورها الريادي المميز دعما لمسيرة العمل الصحافي بدولة الكويت.



وإذ نشيد بالأداء المهني الرفيع والمسيرة الإعلامية المثمرة لـ «الأنباء» التي تبوأت من خلالها مكانتها المرموقة وشكلت إضافة بارزة للصحافة الكويتية الحرة وأصبحت علامة مضيئة في طريق الوعي والمعرفة والثقافة بفضل جهود القائمين عليها محققة نجاحاتها الموفقة لتصبح منارة إعلامية متميزة.



نتمنى لـ «الأنباء» مستقبلا مديدا حافلا بالعطاء، ونسأل الله لكم ولجميع العاملين بالصحيفة ان تتواصل عطاءاتكم المخلصة بالمزيد من التقدم والتوفيق والسداد.



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.



صرح شامخ



كذلك بارك سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الكويت د.صالح الخروصي لأسرة «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



الأخ العزيز/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،



يسرني أن أتقدم إلى شخصكم الكريم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لإصدار صرحكم الإعلامي الشامخ، والذي نال مكانته الرفيعة بين الصحافة المحلية والإقليمية والدولية من خلال توجيهاتكم الحصيفة في التزام سياسة متزنة مشهود لها بالشفافية والصدق والحياد لطالما رافقه إخلاص واضح من أسرة العاملين لديكم في العمل بمهنية عالية وعطاء متجدد.



ونحن إذ نشارككم فرحتكم هذه لابد لنا من كلمة شكر وتقدير نقدمها لكم تعبيرا منا عن اعتزازنا بالجهود المثمرة التي تقوم بها صحيفتكم الغراء لإبراز الوجه الحضاري المشرق لبلدكم الثاني (عُمان) في شتى الميادين، كما يهمنا الإشادة بتعاونكم ومتابعتكم الحثيثة معنا والتي تجلّت واضحة من خلال اهتمامكم الملحوظ في التوجيه بتغطية كافة المناسبات الوطنية والثقافية لسلطنة عُمان، لاسيما احتفالات العيد الوطني الحادي والخمسين المجيد التي نعتبرها مناسبة مهمة ومميزة جدا، حيث تم التركيز وباحتراف على الإنجازات الكبيرة التي تمت بفضل الله تعالى خلال سنوات النهضة المباركة، وهو ما سيبقى محل تقديرنا العميق على الدوام.



ولكم منا أصدق الأمنيات بمزيد من التألق والنجاح،



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.



مهنية عالية



بدوره، بارك سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت صقر أبوشتال لأسرة «الأنباء» برسالة قال فيها: سعادة السيد/ يوسف خالد المرزوق الموقر.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية الاحترام والتقدير لسعادتكم،



يطيب لي أن أبعث لسعادتكم وأسرة جريدة «الأنباء» الغراء بالتهنئة الخالصة والتمنيات الطيبة بمناسبة دخولها عامها السادس والأربعين من عمرها المديد لما تتمتع به «الأنباء» من الدور الإعلامي الرائد وما تميزت به من مصداقية وموضوعية وطرح معتدل مع شقيقاتها من الصحف الكويتية، وقد أضحت «الأنباء» منارة إعلامية شامخة لما تتضمنه من تنوع في موضوعاتها التي تهم الشأن الداخلي والخارجي بأسلوب مهني عالي المستوى، متمنيا لجميع القائمين عليها والعاملين فيها دوام التقدم والازدهار، وأن تبقى دوما صوتا للحق ونبراسا مضيئا في سماء الكلمة الحرة والصحافة خدمة لدولة الكويت الشقيقة العزيزة على قلوبنا، وأن يحفظ الله الكويت قيادة وحكومة وشعبا من كل مكروه، وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار.



الصورة الحقيقية



كما بارك القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الكويت د.مصطفى ديوب لأسرة «الأنباء» برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير، جاء فيها:



السيد/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



تحية طيبة،



يسرني أن أتقدم إليكم وإلى جميع العاملين في جريدة «الأنباء» بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين على انطلاقتها الأولى.



وفي الحقيقة تعتبر «الأنباء» من الصحف العربية ذات النهج المسؤول فيما تتناوله من أخبار محلية وعربية وعالمية، ونثمن حرصكم على أخلاقيات وأساسيات العمل الإعلامي والصحافي من توخي الدقة والموضوعية والمصداقية، إضافة إلى شمولية ما تتناوله من موضوعات محلية وسياسية واقتصادية ورياضية.



وفي هذا السياق، فإننا نقدر ان «الأنباء» الجريدة الوحيدة التي تخصص زاوية للأخبار المتعلقة بسورية مما يوفر لها مساحة كافية لنقل كافة الأخبار عن سورية بكل مهنية ومصداقية ونقل الصورة الحقيقية للقارئ الكويتي والخليجي.



وتقبلوا منا وافر التقدير والاحترام.



الكلمة الملتزمة



من جانبه، هنأ سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت محمد إيراني أسرة «الأنباء» في عيدها برسالة جاء فيها:



بسم الله الرحمن الرحيم



سعادة الأخ الفاضل/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يطيب لنا أن نشارككم وزملاءكم الكرام باحتفالكم البهيج بالعيد السنوي لصحيفتكم الغراء التي نجحت في شق طريقها بجدارة وسط هذا الكم الهائل من الإعلام المقروء والمرئي والمسموع، لتؤكد ان الكلمة الملتزمة والخبر الصادق يخترقان القلوب دون استئذان.



وإذ نتمنى لكم مواصلة المسيرة الإعلامية الهادفة عبر نشر الكلمة الصادقة والفكر المستنير، ندعو الباري العلي القدير ان يسدد خطاكم لما فيه الخير.



وكل عام وأنتم بخير.



كما هنأ سفير جمهورية أذربيجان في الكويت إيلخان قهرمان أسرة «الأنباء» في عيدها برسالة جاء فيها:



إلى سعادة الأخ/ يوسف خالد المرزوق الموقر



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،



إنه بمناسبة الذكرى الـ 46 على تأسيس جريدة «الأنباء» الكريمة، يسرني أن أتقدم إلى سعادتكم بأطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وأرجو من العلي القدير أن يوفقكم في عملكم الدؤوب في دعم المسيرة الإعلامية والصحافية في دولة الكويت الصديقة، وتمنياتي لصحيفتكم المتميزة بدوام التقدم والازدهار، وللإخوة العاملين في الجريدة دوام التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الإنجازات.



وأنتهز هذه الفرصة لأعرب لسعادتكم عن فائق احترامي وتقديري العميق.



الوعي الثقافي



كما بارك سفير أوكرانيا لدى الكويت د.أوليكساندر بالانوتسا لـ «الأنباء» في عيدها الـ 46 برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير، قال فيها:



الأستاذ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة،



يسعدني أن أنتهز فرصة الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة والأربعين لجريدة «الأنباء» لأشارككم وطاقم السفارة هذه المناسبة السعيدة، فجريدتكم كانت ومازالت من الصحف المميزة بما تقدمه من أخبار وقضايا تهم القراء وتزيد من مستوى الوعي الثقافي والسياسي لديهم.



كما نشكركم على نشر الأخبار التي تتعلق بأوكرانيا بشكل موضوعي ومهني، وكذلك إظهار أوجه التعاون المختلفة بين الكويت وأوكرانيا في جميع المجالات، والتي نتمنى أن تشهد مزيدا من التقدم لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.



وتقبلوا خالص التقدير وأطيب الأمنيات باستمرار التقدم والازدهار في رسالتكم الإعلامية.



من جهته، تقدم النائب البطريركي للروم الكاثوليك في الكويت والخليج العربي الأرشمندريت بطرس غريب بالتهنئة لأسرة «الأنباء» في عيدها برسالة جاء فيها:



حضرة السيد/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس التحرير



جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،



أتقدم باسمي وباسم المجلس الرعوي والرعية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرتكم بمناسبة الذكرى 46 لإصدار جريدة «الأنباء»، داعين الله عز وجل أن يحفظكم ويمنحكم القوة والصبر والحكمة للقيام بالمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقكم لما فيه خير الكويت وتقدمها وازدهارها، ومتمنيا لجميع القائمين عليها والعاملين فيها دوام التقدم والازدهار، وأن تبقى دوما صوتا للحق ونبراسا مضيئا في سماء الكلمة الحرة والصحافة.



وتفضلوا واقبلوا منا كل التقدير والمحبة والاحترام،



وكل عام وأنتم بخير.



كما هنأت رئيسة مجلس إدارة نادي الطموح الكويتي الرياضي رحاب بورسلي «الأنباء» برسالة قالت فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الكويتية



تحية طيبة وبعد،،،



بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواتي وإخواني اعضاء مجلس ادارة نادي الطموح الكويتي الرياضي يسرني ان اتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبـة العيد الـ 46 للجريدة، متمنين لكم كل التوفيق والتقدم والازدهار، ونثمن لكم دعمكم لنا في كل مناسبات وفعاليات النادي الخارجية والداخلية، ونتطلع الى التعاون معكم فيما بيننا لما فيه الخير لمصلحة الاشخاص ذوي الاعاقات الذهنية.



دعم المخترعين



كما هنأت رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار د.فاطمة الثلاب وأعضاء مجلس إدارة الجمعية «الأنباء» بعيدها برسالة قالت فيها:



يسعدنا أن نتقدم منكم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 46 عاما على تأسيس جريدة «الأنباء» الغراء على يد المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله تعالى، ونستذكر بهذه المناسبة ما قدمته الجريدة الوطنية العريقة من الإنجازات حيث كانت ومازالت صوت الكويتيين الصادق، كما ساهمت في تكوين الوعي الوطني الصحيح والسليم ونشر ثقافة الإعلام والعمل الصحافي بكل اقتدار ومهنية.



وإذ نبارك لجريدة «الأنباء» عيدها السادس والأربعين، نؤكد أن هذا الصرح الاعلامي حظي بثقة القراء على المستويات المحلية والعربية والعالمية لما فيه من مصداقية ومهنية واستقلالية.



ويطيب لنا في هذه المناسبة أن نتقدم بالتهنئة الخالصة لكل العاملين في جريدتكم الموقرة، ونشكر لهم جهودهم التي يبذلونها بتفان وإخلاص، شاكرين لكم اهتمامكم بقضايا المواطنين وخاصة الكفاءات الوطنية وتغطية جميع الأنشطة والفعاليات.



نسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر جريدتكم الغراء في حمل رسالتها الوطنية النبيلة مع المزيد من التقدم والازدهار.



كما بارك الرئيس التنفيذي لمجموعة «mcgroup» أحمد العجوز لأسرة «الأنباء» برسالة قال فيها:



الاستاذ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الموقرة،



السادة أسرة جريدة «الأنباء» المحترمين



يسرني أن أتقدم باسمي واسم جميع العاملين في شركة ام سي جروب للدعاية والإعلان بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ46 لإصدار جريدة «الأنباء» وتميزها في عالم الصحافة بالكلمة الصادقة مما ساهم في التطور الكبير والانتشار الواسع والمكانة المميزة بين أهم الصحف العربية والعالمية.



وفقكم الله وكل عام وأنتم بخير.



كما بارك صقر أحمد المعوشرجي لأسرة «الأنباء» بعيدها بالزهور وببطاقة تهنئة ضمنها أطيب الأمنيات بالنجاح قائلا:



الأخ الاستاذ يوسف خالد المرزوق، المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 46 عاما على تأسيس جريدة «الأنباء» الغراء، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح.

زهور من أحمد العجوز وأسرة mcgroup كيكة مميزة من رحاب بورسلي وأسرة نادي الطموح الرياضي (فريال حماد) زهور من صقر المعوشرجي في عيد الأنباء

أسرة «شيراتون» شاركت «الأنباء» فرحتها

كيكة من أسرة شيراتون الكويت في عيد الأنباء الـ46

شاركت إدارة وأسرة «شيراتون الكويت» أسرة «الأنباء» فرحة الذكرى الـ 46 لتأسيسها بكيكة جميلة حملت شعاري «الأنباء» و«شيراتون الكويت» تأكيدا للتعاون البناء بينهما.