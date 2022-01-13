أكمل فريق أتلتيكو مدريد، بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، أمس استعداداته في العاصمة السعودية الرياض لخوض غمار المواجهة الصعبة التي تجمعه اليوم مع نظيره أتلتيك بلباو، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.



وتنتظر فريق العاصمة الإسبانية، بطل «الليغا»، مهمة شاقة أمام نظيره القادم من إقليم الباسك، في المباراة التي تقام مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي «الدرة» بالعاصمة الرياض، في مهمة البحث عن تذكرة التأهل إلى نهائي كأس السوبر.



وكانت بعثة أتلتيكو مدريد وصلت إلى مطار الملك خالد الثلاثاء لتكمل عقد الواصلين إلى الرياض، من أجل المشاركة في البطولة الإسبانية التي تحتضنها السعودية مجددا، بعد نجاح النسخة قبل الأخيرة والتي شهدت إقبالا كثيفا ومستوى فنيا عاليا، في حلقة جديدة من النجاحات التي سطرتها المملكة في استضافة المواعيد الرياضية الكبرى.



وخاض «الروخيبلانكوس» مرانا خفيفا صباح أمس في مقر تدريبات نادي النصر من أجل التعود على الأجواء في الرياض، على أن يعاود المران مرة أخرى مساء على ملعب الأمير فيصل في الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.



ويأمل سيميوني، الذي يفتقد جهود الثنائي أنطوان غريزمان وستيفان سافيتش بسبب الإصابة، إلى استعادة ذاكرة الانتصارات، وتحقيق لقب «السوبر» من أجل استعادة الثقة المفقودة بعد سلسلة من النتائج السلبية في «الليغا»، حيث اكتفى بفوز وحيد في الجولات الست الأخيرة، ليبتعد عن الصدارة بفارق 16 نقطة كاملة.



ويقام السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بلباو، بنظام خروج المغلوب.