أقر نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا بارتكاب «أخطاء» لدى تعبئة استمارة الدخول إلى أستراليا وفي سلوكه بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، في وقت لا تزال مشاركته معلقة في بطولة أستراليا المفتوحة حيث ينوي الدفاع عن لقبه.



في رسالة على تطبيق «انستغرام»، قال ديوكوفيتش الذي يتدرب بشكل طبيعي استعدادا لخوض غمار البطولة الأسترالية المتوج بها 9 مرات (رقم قياسي) «نعيش في حقبة صعبة في اطار الجائحة العالمية، وفي بعض الأحيان يتم ارتكاب اخطاء».



واعترف ديوكوفيتش بخطئه في أكثر من مناسبة، منها استقباله لصحافيي صحيفة «ليكيب» من أجل اجراء مقابلة، وقال في هذا الصدد «كنت مضطرا لمواصلة وإجراء المقابلة مع ليكيب لأنني لم أكن أريد أن أخيب أمل الصحافي»، مضيفا بعد التفكير، كان ذلك خطأ في التقدير وأنا أقر بذلك، كما أقر أيضا بـ «الخطأ البشري» لأنه قام بتعبئة الخانة الخاطئة في استمارة الدخول الى أستراليا.



ففي رد على سؤال نموذجي في مستندات السفر عما إذا سافر أو سيسافر الى مكان ما في الأيام الـ 14 الأخيرة قبل التوجه الى أستراليا، وضع علامة على إجابة «كلا» في الاستمارة التي نشرت علنا الثلاثاء، إلا أن المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى عكس ذلك.



الى ذلك، واصلت التونسية أُنس جابر نتائجها الإيجابية استعدادا لمشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي تنطلق في 17 الحالي، بفوزها اللافت على التشيكية بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين 6-4 و6-4 لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة سيدني أمس.



ونجحت جابر في قلب تخلفها في المجموعتين وتخرج فائزة على التشيكية المخضرمة، محققة أول انتصار على منافستها في أربع مباريات جمعت بينهما.



وتلتقي جابر المصنفة سابعة في دورة سيدني في ربع النهائي مع الاستونية أنيت كونتافيت الفائزة على الرومانية إيلينا غابريال روسه الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-1.



في المقابل، تغلبت الإسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة ثالثة عالميا على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 6-1 و7-6 (7-4)، وستلتقي في الدور المقبل مع الروسية الاخرى داريا كاساتكينا التي حققت المفاجأة بفوزها على البلجيكية إيليز مرتنس 6-3 و6-4.