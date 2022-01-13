تفرض كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون حضورا سلبيا طاغيا على قمة أرسنال وليفربول في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الرابطة الانجليزية، وقد كان للمواجهة أن تقام الخميس الماضي، لكنها تأجلت بناء على طلب تقدم به ليفربول إلى الرابطة الانجليزية على خلفية إصابة أكثر من لاعب في صفوفه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ويغيب عن ليفربول في مواجهة اليوم أبرز نجومه، حيث لن يتواجد الفرعون المصري محمد صلاح لتواجده مع منتخب بلاده في الكاميرون، وكذا الحال ينطبق زميليه السنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا، فيما يغيب عن النادي المضيف 5 لاعبين أفارقة، حيث يفتقد أرسنال للمصري محمد النني، والغاني توماس بارتي، والإيفواري نيكولاس بيبي، ومهاجمه الغابوني إيميريك أوباميانغ، ليصبح مدرب «المدفعجية» الإسباني ميكل ارتيتا في وضع لا يحسد عليه، وهو يواجه نظيره الألماني يورغن كلوب.



وقد جاء تأهل ليفربول نصف النهائي بعد فوزه على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، فيما تأهل أرسنال إلى نصف النهائي بعد الفوز على سندرلاند بنتيجة 5-1. إلى ذلك، أفاد تقرير إخباري بأن رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، لا تعتزم فتح تحقيق بشأن العينات الإيجابية المزيفة لفيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى تأجيل مباراة الفريق في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الرابطة المحترفة أمام أرسنال الأسبوع الماضي.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للفريق، كشف عن وجود العديد من العينات الإيجابية الوهمية الخاصة بأعضاء الفريق.



وأدت الإصابات بالعدوى داخل الفريق، والتي أكدتها اختبارات «المسحة» بعد اختبارات التدفق الإيجابي الأولية، إلى إغلاق مركز تدريبات الفريق، وإلى إلغاء مواجهة أرسنال والتي كان من المقرر إقامتها يوم الخميس الماضي.



وأوضحت «بي آيه ميديا» أن الرابطة على قناعة بأن الأدلة التي قدمها ليفربول كافية، وأن الأمور تمت على النحو السليم، وباتباع الإجراءات المعنية، مشيرة إلى أن الرابطة لا تعتزم فتح تحقيق في هذا الأمر بعد عينات مثيرة للشكوك لـ 40 لاعبا وموظفا. وقال كلوب «كان لدينا تفشي معقول الأسبوع الماضي، وقد أظهر ذلك وجود العديد من العينات الوهمية لكن القواعد كما هي، وجميع اللاعبين الذين جاءت عيناتهم إيجابية (وهمية) لم يتمكنوا من المشاركة»، مضيفا العينة الإيجابية الوحيدة الصحيــحــة كـانــت لترينت أليكساندر آرنولد، أما الباقي فجميع عيناتهم إيـجـابــيـــة وهمية.