يأمل نابولي وميلان التأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم عندما يخوض الفريقان مواجهتين في ثمن النهائي على أرضهما اليوم، حيث يستضيف نابولي الثالث فيورنتينا السابع، وميلان الثاني جنوى التاسع عشر قبل الأخير في ترتيب الدوري.



وتبدو كفة ميلان راجحة لتخطي عقبة جنوى الذي يعاني الأمرّين في المركز قبل الأخير من الدوري، مع فوز وحيد فقط حققه على مضيفه كالياري 3-2 في المرحلة الثالثة في 12 سبتمبر الماضي، قبل أن يخسر 9 مباريات ويتعادل في مثلها. وقاد العملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والمدافع الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز ميلان الى فوزه الثالث تواليا الأحد، عندما افتتح له الأول التسجيل وأضاف الثاني ثنائية في مرمى فينيتسيا فأبقى على حظوظه في المنافسة على اللقب مع فارق النقطة التي تفصله عن جاره إنتر ميلان.



أما جنوى، فيدخل المباراة على وقع خسارة مدوية على أرضه أمام سبيتسيا المتواضع 0-1.



بدوره، يعول نابولي على عاملي الأرض والجمهور خلال استضافته إلى فيورنتينا ونجمها الصربي دوشان فلاهوفيتش هداف الدوري حتى الان برصيد 16 هدفا.



لكن «الفيولا» يدخلون مواجهة نابولي على وقع هزيمة مذلة أمام مضيفهم تورينو برباعية نظيفة الإثنين في المرحلة الحادية والعشرين.



وكان نابولي تلقى ضربة موجعة بإصابة نجمه الدولي لورنتسو إينسيني في الفخذ بعد نصف ساعة من مباراته أمام سمبدوريا (1-0)، وذلك غداة الاعلان عن انتقاله الصيف المقبل إلى صفوف تورونتو الكندي.



وعلى غرار أغلب الأندية الأوروبية، يعاني نابولي من غياب لاعبيه الدوليين الأفارقة بسبب مشاركتهم في الكأس القارية في الكاميرون، أبرزهم مهاجم المنتخب المضيف أندريه زامبو أنغيسا، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والجزائري آدم وناس، فضلا عن اصابة المكسيكي هرفينغ لوسانو، والفرنسي كيفان مالكويت، والبرتغالي ماريو روي، والپولندي بيوتر جيلينسكي، وحارس المرمى أليكس ميريت بفيروس «كوفيد-19».



وتستكمل منافسات الدور ثمن النهائي التي تخوضها الأندية الثمانية الأولى في ترتيب الموسم الماضي بعدما أعفيت من خوض الدورين الأول والثاني، الأسبوع المقبل بمواجهات تبدو فيها حظوظ الأندية الكبرى، قوية لبلوغ الدور ربع النهائي.