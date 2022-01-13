واصل ساوثمبتون نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة بفوزه الصريح على ضيفه برنتفورد 4-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، ليرفع الفائز رصيده الى 24 نقطة في المركز الـ 11، علما أنه لم يخسر أي من مبارياته الـ 4 الأخيرة في الدوري.



تقدم ساوثمبتون مبكرا عبر الپولندي يان بدناريك (5) لكن الألماني فيتالي يانيلت عادل للضيوف (23)، وسجل حارس مرمى برنتفورد الإسباني ألفارو هرنانديس هدفا خطأ في مرماه (37)، وأضاف الألباني أرماندو بروخا الهدف الثالث (49)، قبل ان يضيف الاسكتلندي الدولي تشي آدامز الرابع (70).