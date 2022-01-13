كشف البرازيلي فيليب كوتينيو المنضم حديثا إلى فريق أستون فيلا عن تطلعاته بعد العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة «الفيلانز» على سبيل الإعارة قادما من صفوف فريق برشلونة الإسباني، وقال: «لقد عرفت ستيفن جيرارد منذ فترة طويلة، لعبت معه وتعلمت منه الكثير، ولدي إعجاب كبير به، آمل أن أبذل قصارى جهدي هنا، وآمل أن نتمكن معا من القيام بعمل جيد»، مضيفا: إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا، أستون فيلا ناد رائع، لقد تحدثت كثيرا مع المدير الفني جيرارد وأخبرني عن النادي وطموحاته، وأتطلع إلى لقاء الجماهير، أعلم وأشعر أنهم سعداء لوجودي هنا، وأريد أن أرد ذلك في أرض الملعب.