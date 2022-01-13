مبارك الخالدي



تنطلق مساء اليوم منافسات القسم الثالث لدوري stc للدرجة الأولى بإقامة مباراتين ضمن الجولة الحادية عشرة من المسابقة، حيث يستضيف المتصدر فريق الساحل برصيد 17 نقطة مع منافسه الصليبخات بـ 4 نقاط. وعلى ستاد الصداقة والسلام يلعب الجهراء وله 14 نقطة مع خيطان بـ 12 نقطة. ويغيب عن مواجهات الجولة فريق برقان الذي يمتلك 10 نقاط وذلك للراحة. وتدخل المسابقة اليوم منعطفا مهما مع انطلاق القسم الثالث، ويسعى الساحل الى مواصلة التمسك بالقمة وعبور محطة الصليبخات الذي تذوق طعم الفوز بالجولة قبل الماضية بالتغلب على برقان 1/2، ويأمل الفريق مواصلة صحوته اليوم أمام المتصدر أملا في إنعاش حظوظه.



وفي المواجهة الأخرى يتطلع الجهراء الى تجاوز تعثره في الجولة الماضية بعد السقوط أمام برقان بهدف، وذلك على حساب خيطان الجريح، ما يشير إلى أن المباراة ستكون حافلة بالندية.