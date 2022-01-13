عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة الصربي داركو نستروفيتش بفريق السالمية الذي تغلب عليه 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ 9 لدوري stc للدرجة الممتازة، مضيفا اننا لعبنا أمام فريق كبير ومنظم، ولديه العديد من اللاعبين المتميزين، ولكن كاظمة في المقابل قدم مباراة متميزة، وبسط أفضلية واضحة على المباراة، وعليه جاء فوزه مستحقا، ونستحق النقاط الثلاث كاملة.



وأكد المدرب الصربي أن لاعبي كاظمة يعدون الأفضل في الكويت، وقال: «لكن على الجهة الأخرى، تبقى ترشيحات الفريق الذي سيفوز باللقب تصب في مصلحة العربي أولا، والكويت في المركز الثاني، والقادسية، ثم كاظمة رغم امتلاكه افضل العناصر في الدوري، وهذه الحقيقة أراها ماثلة أمامي».



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية محمد إبراهيم أن فريقه ارتكب أخطاء كارثية كبيرة في المواجهة التي خسرها فريقه من كاظمة 1-3 ضمن منافسات الجولة الـ 9 لدوري stc للدرجة الممتازة أول من امس، وقال: نبارك لكاظمة فوزهم، وحظ أوفر للسالمية إدارة ولاعبين وجماهير، ونأمل أن تكون الخسارة درسا مهما نأخذ منه العبرة والعظة في المستقبل المنظور.



وذكر المدرب الوطني المعروف بـ«الجنرال» أن السماوي قدم 30 دقيقة أولى بشكل ممتاز، مضيفا اننا تراجعنا بعد الثلث الأول من المواجهة، وتركنا مساحات شاسعة للخصم، الأمر الذي كلفنا خسارة المباراة، لافتا إلى أن الصدارة والمحافظة عليها تتطلب الكثير من العمل الجاد والمستمر.