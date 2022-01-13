يحيى حميدان



حقق الفحيحيل فوزا مهما على حساب اليرموك بهدف نظيف مساء امس على ستاد نادي الشباب في ختام الجولة التاسعة والأخيرة من دور الذهاب في دوري «stc» الممتاز.



وقفز «الأحمر» من المركز التاسع قبل الأخير إلى السادس بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط متفوقا على النصر الذي تراجع للسابع بفارق الأهداف، فيما ظل «اليرامكة» في المركز العاشر والأخير برصيد 3 نقاط فقط.



بدأ اليرموك الشوط الأول بصورة أفضل نسبيا وهدد مرمى حارس الفحيحيل خالد العجاجي مرتين عن طريق عثمان الفيلكاوي لم يكتب له النجاح فيهما، قبل أن يستعيد «الأحمر» عافيته ويستحوذ بشكل كامل على الكرة وتمكن من تسجيل هدف السبق عن طريق العاجي سيدريك هنري بعد متابعة مميزة لكرة زميله السوري عبدالله الشامي (27)، ولم يتغير الحال حتى نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، بدا الحذر واضحا على الفحيحيل، وشكل اليرموك إزعاجا له عبر الجناح المتألق أحمد شبيب والذي كان مصدر الخطورة في فريقه، بيد أن محاولاته عطلها الحارس العجاجي في أحيان وذهبت بعيدا عن المرمى في أحيان أخرى، لتنتهي المباراة بفوز «الأحمر» على «اليرامكة» 1-0.