مبارك الخالدي - يحيى حميدان



قال رئيس نادي الكويت خالد الغانم إن الخسارة أمام العربي 0-1 ضمن الجولة التاسعة من دوري «stc» الممتاز أول من امس ليست نهاية المطاف وإدارة النادي قادرة على إخراج اللاعبين من هذه الكبوة والعودة لطريق الانتصارات.



وأضاف الغانم: «مبروك للعربي وهاردلك للكويت، وهذه هي كرة القدم فوز وهزيمة، ولكن لا يزال مشوار الدوري طويلا والمنافسة ستكون شرسة بين 5 فرق في صدارة الترتيب تفصلها فقط 3 نقاط».



وأشار الى أن الأداء الفني من الصعب أن يكون ثابتا على وتيرة واحدة دائما والأهم بالنسبة لنا ولجميع الفرق هو حصد النقاط الثلاث في كل مباراة وهو ما لم يحالفنا التوفيق بتحقيقه أمام «الأخضر»، ويجب علينا ترتيب صفوفنا من جديد لنكون في القمة.



وبين الغانم أن لقب الدوري الممتاز سيحسم في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة بسبب تعدد المنافسين.



وحول مباراة كأس السوبر أمام العربي أيضا يوم الاثنين المقبل، أوضح الغانم أنها مباراة حالها حال أي مباراة اخرى، ومباريات الكويت والعربي دائما ما تكون ممتعة بشهادة الجميع، وخير شاهد على ذلك ظهور مباراتنا أمامهم أول من أمس بمستوى طيب ولعب مفتوح من الطرفين وهو ما نال استحسان الجميع، الا أننا نتمنى أن نقدم مباراة ممتازة لتحقيق الفوز ولقب السوبر.



الى ذلك، احتفل الجمهور العرباوي مطولا ليلة امس الاول عقب الفوز على الغريم المنافس الكويت ١ - ٠، ليتقدم الاخضر بقوة نحو منطقة الصدارة برصيد 17 نقطة. واحتشدت الجماهير في ستاد نادي الكويت محيين اللاعبين والجهازين الفني والاداري، مؤكدين الثقة بقدرة الفريق على العودة للمنافسة على اللقب.



وفي هذا الإطار، أجمعت الآراء العرباوية على استحقاق الفريق لهذا الفوز، وقال رئيس مجلس الادارة عبدالعزيز عاشور إننا نبارك لجماهيرنا ولاعبينا هذا الفوز الثمين والمنافسة الآن على اللقب أصبحت اكثر صعوبة بين اربعة أو خمسة فرق، ولا شك ان الفريق الافضل هو الذي سيحقق الدوري.



من جهته، قال المدرب الكرواتي انتي ميشا ان المباراة كانت قوية وصعبة بين فريقين يمتلكان كل الإمكانيات، لقد قمنا بعمل كبير جدا في التحضير لهذه المباراة قبل أيام لمعرفتنا بأهميتها وكان المردود جيدا جدا، وخصوصا في الشوط الثاني الذي ترجم أفضليتنا بهدف الفوز.



بدوره، أكد رئيس جهاز الكرة علي مندني صعوبة المواجهة، وخصوصا على العربي، لإدراكنا ان خسارة أي نقطة ستوسع الفارق مع الفرق المتصدرة، فضلا عن عواقبها النفسية والمعنوية، وقد نجحت الخطة المرسومة أثناء التحضير للمباراة واللاعبون لم يقصروا بالتعاون مع الجهازين الفني والإداري بالأداء القتالي والالتزام داخل الملعب، مضيفا أنه من الامور الإيجابية ان الفريق لم يتأثر بالنقص العددي بسبب الروح العالية والالتزام بالمهام.



وهنأ نائب رئيس جهاز الكرة أحمد النجار الجمهور العرباوي. وقال ان المسؤولية الآن أصبحت مضاعفة على الفريق، وسنعمل على اعادة ترتيب الاوراق مجددا خلال الأيام المقبلة وثقتنا كانت ولاتزال بلاعبينا القادرين على تقديم الأفضل دائما.



أما نجم الفريق سلطان العنزي فقال: اذا ما أردت المنافسة على الألقاب فلا بد من الفوز على المنافس المباشر والكويت من اقرب الفرق المنافسة على اللقب والبطولات ولله الحمد تمكنا من تقديم الافضل وتحقيق فوز مهم جدا في هذا التوقيت.



الى ذلك وصل إلى البلاد أول من امس المدافع الجزائري طارق بوعطبة تمهيدا لإتمام إجراءات التعاقد معه والانضمام إلى الفريق وكان في استقباله رئيس جهاز الكرة علي مندني والإداري عيسى اشكناني.



كما وصل أيضا صباح امس اللاعب الليبي محمد صولة، ومن المقرر كذلك وصول المهاجم السوداني وليد بخيت الشعلة لينضم إلى الكتيبة العرباوية.