يعقوب العوضي



يخوض اليوم منتخبنا الوطني لكرة اليد مباراته الثالثة والاخيرة ضمن معسكره المقام حاليا في قطر، وذلك عندما يلتقي منتخب قطر الرديف، في إطار استعدادات الأزرق للبطولة الآسيوية التي ستقام في السعودية 18 يناير الجاري في الدمام، وكان الازرق قد خسر وديته الأخيرة مع رديف قطر بنتيجة 23-22 في اللقاء الذي جمعهما مساء اول من أمس.



ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الى السعودية السبت المقبل للمشاركة في البطولة الآسيوية (تصفيات كأس العالم پولندا والسويد 2023)، حيث يفتتح مشواره بمواجهة المنتخب الاردني 18 الجاري، ثم يواجه منتخب سنغافورة، ويختتم الدور التمهيدي بلقاء كوريا الجنوبية.



وفي السياق ذاته، أكد حارس المرمى محمد بو يابس ان الأزرق لديه القدرة على تجاوز العراقيل حيث يملك منتخبنا العديد من المواهب الشابة ولاعبي الخبرة والذين يتطلعون الى رفع اسم وعلم الكويت في المحفل الآسيوي.



وحول المباريات الودية، قال ان الأهمية تكمن في الاستفادة من الاحتكاك مع لاعبين ومنتخبات دولية خاصة ان التجربة الوحيدة للأزرق دوليا للجيل الحالي كانت ممثلة في البطولة الآسيوية الاخيرة التي اقيمت في الكويت ومعظم اللاعبين الذين شاركوا فيها لا يتواجدون حاليا مع التشكيلة الجديدة فهو منتخب جديد يسعى الى النهوض باللعبة.