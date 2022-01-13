مبارك الخالدي



أكد أمين عام اتحاد كرة القدم صلاح القناعي أن مباراة السوبر بين فريقي العربي والكويت الاثنين المقبل وكذلك مباريات كأس سمو ولي العهد ستقام على ستاد جابر الدولي.



وقدم القناعي الشكر والتقدير في مداخلة تلفزيونية مع برنامج «الديربي» لمدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائبه لشؤون الإنشاءات الشيخ م. حمود المبارك على تعاونهم التام مع اتحاد الكرة ودورهم في نجاح المسابقات الموسم الماضي والحالي في مختلف البطولات من دوري تصنيف أو دوري أو مباريات كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد أو الاستحقاقات الدولية الرسمية أو الودية.



وأشار القناعي الى ان الستاد استضاف ما يقرب من 26 مباراة، وهناك تعاون كبير بين الاتحاد والهيئة في هذا الجانب ونسعى لأن يحتضن الستاد المزيد من المباريات بشكل دائم، وكان من المقرر ان يستضيف الستاد منافسات دورة الألعاب الخليجية التي تم تأجيلها الى مايو المقبل لدواعي كورونا.



وأوضح انه ليس هناك أي مانع من اقامة مباريات دوري الدرجة الأولى في الستاد، خصوصا ان اغلب ملاعب الأندية قديمة وبحاجة الى إعادة تأهيل.



وعن موعد انتخابات اتحاد الكرة، أوضح القناعي أن الاتحاد ارسل مسودة النظام الأساسي المعدل الى الاتحاد الدولي وننتظر الآن أن تقوم الهيئة بدورها وفق القانون برفعه وفقا للاجراءات المعتادة للنشر في الجريدة الرسمية. ورفض القناعي الحديث عن المدرب الجديد للأزرق، وقال: إنني أفضل أن أترك الجوانب الفنية للجنة الفنية برئاسة الشيخ أحمد اليوسف وزملائه وهم يقومون بمجهود كبير في هذا الجانب ومازالوا في نقاشات مستمرة.



وحول استمراره في العمل مع الاتحاد المقبل، قال القناعي: إننا نخدم الكويت من أي موقع وهو شرف كبير سواء في الاتحاد أو خارج الاتحاد.



وكان اتحاد الكرة قد أصدر أول من امس جدول دور الـ16 لبطولة كأس سمو ولي العهد للموسم الرياضي (2021/2022) في نسختها الـ29 والتي تنطلق 18 من يناير الجاري. ويلتقي في اليوم الأول اليرموك نظيره الشباب، والجهراء مع الفحيحيل، فيما يواجه في اليوم التالي الساحل نظيره النصر، كما يلتقي خيطان مع كاظمة. في حين تقام في الـ20 من الشهر ذاته مباراتان تجمع الصليبخات مع برقان، والسالمية مع القادسية، فيما يختتم الدور التمهيدي مواجهاته يوم 21 بلقاء العربي مع التضامن.



ويشارك نادي الكويت مباشرة في دور الثمانية على اعتبار انه حامل لقب النسخة الماضية.