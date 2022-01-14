محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن الكويت حافظت للشهر الثاني على التوالي على ترتيبها الثالث خليجيا وإقليميا في ترسيات عقود المشاريع في ديسمبر الماضي والتي بلغت قيمتها 1.12 مليار دولار مقارنة مع 1.1 مليار دولار من العقود التي أرستها في شهر نوفمبر 2021 وبزيادة طفيفة تقل عن 0.3%، مع استمرار نشاط صناعات النفط والغاز باعتبارها المحرك الرئيسي لهذه الترسيات.



وفي التفاصيل، قالت المجلة إن أكبر صفقة تمثلت في عقد منشآت الإنتاج الجوراسية المعروف باسم JPF-5 الذي وقعته شركة نفط الكويت بقيمة 423 مليون دولار مع شركة جيري الصينية الهندسية للنفط والغاز للعمل.



ويشمل نطاق العمل تنفيذ منشأة إنتاج سطحي على اليابسة على أساس البناء والتملك والتشغيل. ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة 50 ألف برميل يوميا من النفط و150 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز.



وعلى المستوى الخليجي، قالت المجلة إن الإمارات والسعودية سجلتا أداء قويا في سوق المشاريع الإقليمية حيث أرستا عقودا بقيمة 8.425 مليارات دولار و7.146 مليارات دولار على التوالي.



وخلافا لما كانت عليه ترسيات العقود الخافتة نسبيا في الأشهر السابقة من عام 2021، فقد سجلت منطقة الشرق الأوسط أداء قويا في ديسمبر، حيث تم توقيع صفقات بقيمة 17.8 مليار دولار.

وهذه هي ثاني أكبر قيمة شهرية للعقود المرساة في عام 2021، ولم تتفوق عليها سوى صفقات بقيمة 19.2 مليار دولار تم توقيعها في فبراير.



وفيما جاءت الكويت في المركز الثالث، فقد حلت البحرين وقطر في المركزين الرابع والخامس بترسيات عقود بلغت قيمتها 357 مليون دولار و88 مليون دولار على التوالي، بينما غابت سلطنة عمان عن قائمة الترسيات لشهر ديسمبر.



وعلى المستوى الإقليمي، سجل العراق ترسيات بقيمة 301 مليار دولار، وتلتها مصر بترسيات بلغت قيمتها 262 مليون دولار ثم إيران في نهاية القائمة بقيمة بلغت 44 مليون دولار، وحسب التوزيع القطاعي، قالت المجلة إن قطاعي البتروكيماويات والنفط تصدرا قائمة نشاط الترسيات في ديسمبر، حيث أرسيت عقود بقيمة 5.5 مليارات دولار و4.8 مليارات دولار على التوالي.