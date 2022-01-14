أكبر العقود لمرافق الغاز الجوراسي رقمي 4 و5 بقيمة إجمالية للعقدين 248.7 مليون دينار

3.2 ملايين برميل الطاقة الإنتاجية المستهدفة للنفط الخام.. و950 مليون قدم مكعبة غاز حر



أحمد مغربي



كشفت إحصائية رسمية صادرة عن شركة نفط الكويت، وحصلت عليها «الأنباء»، عن ان الشركة وقعت عقود مشاريع بقيمة تتجاوز المليار دينار ما يعادل (3.3 مليارات دولار)، وذلك خلال فترة الـ8 أشهر الممتدة من شهر مايو حتى نهاية ديسمبر 2021، وسيكون لتلك المشاريع الإستراتيجية تأثير مباشر على زيادة الطاقة الإنتاجية خلال المدة المقبلة، تمهيدا للوصول التدريجي إلى 3.2 ملايين برميل يوميا في عام 2025، فضلا عن زيادة انتاج الغاز الحر الى 950 مليون قدم مكعبة يوميا.



وبينت الإحصائية ان شركة نفط الكويت شهدت أكبر قيمة لترسيات العقود خلال العام الماضي وذلك مع تنفيذ الكويت لسلسلة ضخمة من المشاريع النفطية لتعزيز الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز، حيث شهدت البلاد خلال العام الماضي البدء في تنفيذ مشروعي الغاز الجوراسي رقمي 4 و5 لتطوير انتاج الغاز الحر، فضلا عن مشاريع تنظيف التربة الملوثة من الغزو العراقي الغاشم.



وأظهرت الإحصائية ان شهر يوليو الماضي انفرد بأكبر قيمة بتوقيع العقود خلال فترة اعداد الإحصائية (8 أشهر) وذلك عبر توقيع عقود مشاريع بقيمة 369.54 مليون دينار، تلاه شهر نوفمبر حيث قامت الشركة بتوقيع عقود بقيمة 300 مليون دينار.



وفي تفاصيل الإحصائية الشهرية فإن شركة نفط الكويت قامت بتوقيع 16 عقدا خلال شهر مايو 2021 بقيمة 146.42 مليون دينار، وشهد هذا الشهر توقيع الشركة لنحو 13 عقدا لتوريد أبراج حفر مختلفة ضمن مجموعة من العقود الكبرى لتوريد 31 برج حفر للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة.



وخلال شهر يونيو قامت «نفط الكويت» بتوقيع 11 عقدا بقيمة 35.23 مليون دينار، بلغ أكبرها لعقدين بقيمة 25.4 مليون دينار مع شركة سينو ثروة المصرية لتوريد أبراج حفر لمدة 5 سنوات.



عقود تنظيف التربة



أما شهر يوليو فشهد توقيع 15 عقدا بقيمة 369.54 مليون دينار لينفرد بأكبر قيمة مطلقة لقيمة العقود، وخلال هذا الشهر شهدت الشركة توقيع عقود تنظيف التربة الملوثة بالنفط جراء الغزو العراقي الغاشم.



حيث قامت الشركة بتوقيع 5 عقود مع شركات محلية وبالتعاون مع شركات عالمية، وتمت ترسية مشروع شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة، حيث تمت ترسية الموقع الأول (zone 1) على تحالف شركة خالد علي الخرافي وإخوانه للمقاولات الإنشائية مع مؤسسة لامور بمبلغ إجمالي قدره 58.2 مليون دينار، وتمت ترسية الموقع الثاني (zone 2) على تحالف الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات مع شركة إدارة التكنولوجيا البيئية بمبلغ إجمالي قدره 58.24 مليون دينار.



وذكرت انه تمت الموافقة على ترسية مشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة على النحو التالي: المنطقة الأولى (zone 1) على تحالف شركة خالد الخرافي وإخوانه بمبلغ إجمالي قدره 59.1 مليون دينار، المنطقة الثانية (zone 2) على شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بقيمة 55.7 مليون دينار، وأخيرا، الموقع الخامس على شركة إنشاءات الساير بقيمة 75 مليون دينار.



فضلا عن توقيع عقد المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد لمنطقتي مطربة وغرب الكويت بقيمة 41 مليون دينار.



وفي شهر أغسطس قامت «نفط الكويت» بتوقيع 8 عقود لمشاريع إنشائية بقيمة 16.7 مليون دينار مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، لتنفيذ عدد من المشاريع خلال الفترة المقبلة.



أما شهر سبتمبر، فتم توقيع 12 عقد بقيمة 45.82 مليون دينار، بلغ أكبرها بقيمة 30.8 مليون دينار لتقديم خدمات التمريض في مستشفى نفط الكويت في مدينة الاحمدي، ومن بين العقود التي تم توقيعها عقد بقيمة 3.3 ملايين دينار لإجراء صيانة كهربائية في مرافق المستشفى.



وفي شهر أكتوبر قامت «نفط الكويت» بتوقيع عقود 14 مشروعا بقيمة 32.9 مليون دينار، وفي مقدمة العقود من حيث القيمة تم توقيع عقد مع وزارة الكهرباء والماء لإيصال مياه البحر من محطة الصبية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه إلى محطة معالجة المياه التابعة لشركة نفط الكويت في الصبية، وذلك لمدة 60 شهرا اعتبارا من 1 ديسمبر، بقيمة 5.96 ملايين دينار لصالح وزارة الكهرباء والماء.



وقامت الشركة بتوقيع 20 مشروعا بقيمة تناهز 300 مليون دينار خلال شهر نوفمبر، واستحوذ عقدان على 84% من اجمالي العقود، إذ جاء العقد الأول مع شركة غري الصينية لإنشاء مرفق الغاز الجوراسي رقم 4 في شمال الكويت بقيمة 128.4 مليون دينار، والعقد الآخر بقيمة 123.8 مليون دينار مع شركة سيد حميد بهبهابي لتوريد رؤوس الآبار والأعمال المتصلة بها.



الغاز الجوراسي



وخلال شهر ديسمبر وقعت شركة نفط الكويت عقودا بقيمة 139.5 مليون دينار، أكبرها بقيمة 120.3 مليون دينار مع شركة سبتكو الكويتية لتنفيذ مشروع الغاز الجوراسي في شمال الكويت، ليصبح بذلك قيمة عقدي الغاز الجوراسي رقمي 4 و5 ما قيمته 248.7 مليون دينار.



الجدير بالذكر أن شركة نفط الكويت نجحت في تشغيل مشروع النفط الثقيل وتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة منه، والبالغة 60 ألف برميل يوميا في سبتمبر الماضي، كما ان هناك 500 ألف برميل يوميا ستدخل إلى الخدمة فور الانتهاء من المشروعات والحفر وخطط صيانة الآبار الجاري تنفيذها خلال هذا العام الحالي والمقبل بحسب تصريحات سابقة لمؤسسة البترول الكويتية.